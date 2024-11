Al Teatro Bolivar inizia ‘Zelig Open Mic in Tour’ con Vincenzo Comunale

Il primo dei tre appuntamenti è un’altra grande novità della stagione 2024/2025 del teatro di Materdei

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 29 novembre, alle ore 21:00, al Teatro Bolivar, via Bartolomeo Caracciolo, 30, a Napoli, diretto da Nu’Tracks, inizia ‘Zelig Open Mic in tour’, organizzato con Area Zelig e Full Heads Comedy, con il primo appuntamento condotto da Vincenzo Comunale che accompagnerà dodici comici emergenti in una sfida all’ultima battuta in cui sarà il pubblico a decretare il vincitore.

L’evento, a cui seguiranno altre due serate di pura comicità, il 13 dicembre 2024 e il 17 gennaio 2025, è un’altra grande novità della stagione 2024/2025 del teatro di Materdei.