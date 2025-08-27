Al Suor Orsola al via iscrizioni e prove ammissione lauree abilitanti

Dal 12 settembre al 3 ottobre: il calendario dei test d’ingresso

Riceviamo e pubblichiamo.

Dai restauratori agli educatori professionali, dai pedagogisti agli insegnanti della scuola per l’infanzia e della scuola primaria.

A Napoli l’Università Suor Orsola Benincasa, la più antica libera Università italiana, è tra gli Atenei del nostro Paese con la maggiore concentrazione di corsi di laurea nel settore degli studi umanistici direttamente abilitanti alle professioni.

E si prepara ad un intenso calendario di test d’ingresso per molti dei corsi di laurea di questo tipo.

Innanzitutto il Suor Orsola è la prima Università italiana per numero di posti disponibili, 690 per il corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria, iscrizioni al test d’ingresso aperte fino all’8 settembre, che è l’unico corso di laurea in Italia direttamente abilitante all’insegnamento, nella scuola primaria e dell’infanzia, e per numero di posti disponibili nei corsi di specializzazione per la formazione degli insegnanti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

Ma c’è di più perché, grazie alla legge n.55 del 2024, in Italia sono stati finalmente istituiti gli Albi delle professioni pedagogiche ed educative ed oggi i laureati del Suor Orsola in Scienze dell’educazione, L-19, e in Consulenza pedagogica, LM-85 ed LM-57, potranno iscriversi all’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici, nel primo caso, e all’Albo dei Pedagogisti, nel secondo.

Anche i Corsi di laurea in Scienze del servizio sociale, immatricolazioni ad accesso libero, e in Psicologia, iscrizioni ai test d’ingresso aperte fino al 21 settembre, sono finalizzati ad un immediato inserimento professionale con l’iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali o degli psicologi, che hanno entrambi una sezione B per i laureati triennali e una sezione A per i laureati magistrali.

Anche quest’anno ci saranno ad inizio ottobre, con iscrizioni aperte fino al 30 settembre, i test d’ingresso per l’iscrizione ad un altro dei corsi di laurea direttamente abilitanti del Suor Orsola: il corso di laurea magistrale in Conservazione e restauro del patrimonio culturale, uno dei pochissimi in Italia direttamente abilitante all’esercizio della professione del restauratore.

Un corso di laurea che quest’anno ha aperto anche i cantieri didattici a Caivano nell’ambito del piano di interventi straordinari disposto dal governo italiano, e che rappresenta per i suoi numeri ristretti una vera e propria ‘Scuola’ di restauro aperta soltanto a 20 studenti.

E proprio il numero programmato, anche laddove non è ministerialmente imposto, è un altro dei ‘marchi di fabbrica’ del Suor Orsola. Una scelta che consente una metodologia didattica con numeri ristretti, un rapporto di 25 a 1 tra studenti e docenti, e che, come raccontano gli ultimi dati AlmaLaurea sui laureati italiani, consente anche una grande produttività della ‘cura’ del singolo studente con il 78% degli allievi che si laurea nei tempi, un dato superiore di quasi venti punti alla media nazionale.

Il Rettore, Lucio d’Alessandro sottolinea:

Accanto ai molti corsi di laurea direttamente abilitanti per diverse professioni possiamo vantare con orgoglio e con dati certificati che i nostri percorsi di laurea risultano particolarmente ‘abilitanti’ sul mercato del lavoro perché da lunghi anni progettiamo ed aggiorniamo costantemente la nostra offerta formativa insieme con il mondo delle imprese e del lavoro calibrandola anche sulle specifiche competenze che aumentano l’appeal delle skills dei nostri laureati.

Dai giuristi per le nuove tecnologie agli economisti green: la formazione per le professioni del futuro ad Economa e Giurisprudenza

La vocazione professionalizzante dei corsi di laurea del Suor Orsola si esalta soprattutto nel Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche con il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza ed i suoi indirizzi per la carriera in magistratura e il giurista d’impresa e delle nuove tecnologie e il Corso di laurea in Economia aziendale, il primo in Italia che è stato progettato specificamente per le nuove sfide della green economy e della sostenibilità economica e ambientale delle aziende.

Sia per Giurisprudenza che per Economia le iscrizioni ai test d’ingresso sono aperte fino al 21 settembre. Bando su www.unisob.na.it.