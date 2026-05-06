Al Senato confronto istituzionale sul tema ‘Donne nelle Forze Armate’

L’iniziativa è in programma l’11 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Un confronto istituzionale, di alto profilo, accolto con grande partecipazione e interesse dal mondo militare, dal titolo ‘Donne nelle Forze Armate: differenze di genere, tutela dei diritti e strumenti di giustizia’, avrà luogo presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani – Senato della Repubblica, in programma l’11 maggio su iniziativa del Senatore Marco Silvestroni e a cura degli Avvocati Michela Scafetta e Floriana De Donno.

L’evento nasce con l’obiettivo di aprire un confronto serio, autorevole e multidisciplinare sul ruolo delle donne nelle Forze Armate, affrontando temi di grande attualità quali la tutela dei diritti, le differenze di genere, le criticità legate agli ambienti militari e gli strumenti di protezione e giustizia oggi disponibili.

La presenza di magistrati militari, professionisti del diritto, esperti forensi e rappresentanti istituzionali conferisce al convegno un valore particolarmente significativo, ponendolo come occasione concreta di approfondimento e riflessione su questioni che coinvolgono non solo il mondo giuridico, ma anche quello umano e sociale.

Il Presidente del Tribunale Militare di Napoli, Dott. Filippo Verrone, esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa promossa.

Il Presidente Verrone dichiara:

Affrontare il tema della condizione femminile nelle Forze Armate significa promuovere una cultura istituzionale fondata sul rispetto, sull’equilibrio e sulla piena consapevolezza dei diritti. Il confronto aperto tra magistratura, avvocatura e professionisti rappresenta uno strumento fondamentale per contribuire a un’evoluzione culturale e normativa sempre più attenta alle esigenze reali delle donne in uniforme.

Il convegno ha già riscosso un importante riscontro, registrando un forte interesse da parte del personale appartenente alle diverse Forze Armate e delle istituzioni coinvolte, a conferma della crescente sensibilità verso un tema che richiede attenzione, ascolto e strumenti concreti di tutela.

L’iniziativa si propone, dunque, non solo come momento di approfondimento tecnico-giuridico, ma anche come segnale di apertura e responsabilità istituzionale, volto a favorire un dialogo costruttivo su una materia che merita centralità nel dibattito pubblico e nelle politiche di tutela del personale militare.