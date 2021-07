Al Rabeeah sul ruolo della logistica in risposta alla pandemia

Al fine di garantire che la risposta globale al Covid-19 sia ottimizzata per proteggere quante più vite possibili, dobbiamo lavorare insieme.

È essenziale la necessità di un più stretto coordinamento tra le comunità internazionali in tutti gli aspetti dei programmi e della logistica in campo sanitario, umanitario e di sviluppo.

Come tutti sappiamo, l’inizio della pandemia di Covid-19 nel 2020 ha creato sfide impreviste in tutto il mondo. Il bilancio di questa emergenza sanitaria globale sulle economie, sui sistemi sanitari, sull’istruzione, sulla governance e sulle strutture sociali è stato devastante, in particolare per i gruppi più vulnerabili, come bambini, donne, anziani, nonché per coloro che soffrono a causa della fame, dei conflitti e dei disastri naturali.

Vi sono state evidenti sperequazioni nella fornitura dei vaccini; la maggioranza delle dosi disponibili sono confluite in pochissimi Paesi, portando alla triste realtà che la gran parte dei restanti soffre ancora di alti tassi di contagio, ricoveri e decessi. Migliorare l’accesso ai vaccini da parte di tutti i Paesi è la chiave per ottenere il controllo globale sul Covid-19, e dobbiamo imparare la lezione per le future epidemie.

L’Arabia Saudita incoraggia fortemente la regionalizzazione delle industrie attinenti a questo tema, in particolare in Medio Oriente, Africa e Asia. La produzione regionale di vaccini Covid-19 e di altri medicinali e forniture, non solo fornirebbe una maggiore disponibilità di vaccini, ma creerebbe anche opportunità di lavoro ed aumenterebbe la capacità dei sistemi sanitari regionali di controllare la propria distribuzione e consegna dei vaccini.

Questo approccio si applicherebbe anche a tutte le altre attrezzature e forniture necessarie, come i DPI per il personale ospedaliero e per il pubblico in generale, respiratori, gas medicinali… Il Regno è attrezzato in modo unico per diventare un hub di questo genere a livello regionale e altri Paesi possono essere identificati per servire le popolazioni circostanti.

Dall’inizio della pandemia, il Regno dell’Arabia Saudita ha investito un importo totale di 713 milioni di dollari a livello globale per sostenere la lotta contro il Coronavirus ivi comprese le donazioni a Gavi, al COVAX Facility e al CEPI.

KSrelief ha fornito assistenza bilaterale a una serie di Paesi, compresi quelli in particolari situazioni di bisogno, come Yemen, Siria e Sudan, oltre ad aiuti ad altri tramite punti di consegna presso Paesi terzi.

Il Regno ha prestato particolare attenzione alle comunità di rifugiati in tutto il mondo ed ha fornito un’ampia assistenza per fronteggiare la pandemia in favore dei rifugiati Rohingya in Bangladesh, di quelli siriani in Libano e Giordania e di una serie di altri gruppi di rifugiati concentrati in Africa, Medio Oriente e Asia. Negli ultimi tre decenni, l’Arabia Saudita ha sostenuto i rifugiati in tutto il mondo, oltre a coloro che vivono in Arabia Saudita, visitatori, con un importo di circa 17 miliardi di dollari.

Infine, dobbiamo trovare dei sistemi per aumentare la base di donatori al fine di sviluppare sistemi logistici e di preparazione alla pandemia che siano affidabili ed efficaci, e l’Arabia Saudita può rappresentare un potenziale hub per tali attività.

È stato detto che “finché tutti non siamo al sicuro, nessuno di noi è al sicuro” e questo vale per tutti i futuri focolai di malattie che possano verificarsi in qualsiasi parte del mondo. Ogni Paese deve essere incoraggiato a contribuire finanziariamente a soluzioni globali per le pandemie globali, poiché nessuno Stato è immune dalla minaccia di malattie future come il Covid-19.

Restiamo in attesa delle discussioni che si svolgeranno durante questo evento, nonché di affrontare i relativi risultati al vertice del G20 del 30 – 31 ottobre 2021.