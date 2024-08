Al ‘Pitti Pizza & Friends 2024’ i perché della scienza

Dal 27 agosto alla Stazione Marittima di Salerno si accendono 14 forni

È tutto pronto. Da martedì 27 agosto alle 19:00 si riaccendono luci e forni, rigorosamente a legna, per riscaldare l’atmosfera del Piazzale antistante la Stazione Marittima di Salerno, dove per sei giorni terrà banco il format del Pitti Pizza & Friends che a Firenze, lo scorso maggio, ha richiamato in Piazzale Michelangelo oltre 80mila visitatori in soli 4 giorni.

Quattordici le pizzerie della Campania – I due fratelli di Salerno, Antica Pizzeria Reginé Salerno, Ai 3 Monelli Angri, U’ Cilientù la terra del Mito del Cilento, L’angelo e il Diavolo di Sordina, Pizzeria Nuceria Costantia di Nocera, Brandi Napoli, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, Il Panuozzo di Gragnano – I Due Fratelli, L’agrumeto di Sant’Egidio del Monte Albino, Da Flavio – Il Gioco della Pizza di Baronissi, – 1 forno per i celiaci – Prisco di Cava de’ Tirreni in collaborazione con l’AIC, Associazione Italiana Celiachia -, 1 dedicato all’area ospiti nel privé e 1 con gli studenti dell’IPSEOA, Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Roberto Virtuoso di Salerno, che, guidati dai docenti di pizzeria, avranno una postazione dedicata, proponendo, ai visitatori, il loro percorso di degustazione, rigorosamente a base di pizza.

Una vera e propria formazione sul campo al fianco dei maestri pizzaioli. Una prova anche in termini di servizio.

Spicchi di pura bontà, mix di sapori autentici, tradizione e innovazione in ogni morso: a disposizione degli avventori un ampio ventaglio di proposte e gusti a firma dei maestri pizzaioli più rappresentativi del settore, ma anche stand di degustazione.

Un’occasione per rilanciare l’alto valore della Dieta Mediterranea e di tutti i prodotti enogastronomici del territorio.

Gusto, Studio e Ricerca

È la triade sulla quale punta il ‘Pitti Pizza & Friends’ con tanti momenti di confronto sui valori nutrizionali e sociali della pizza, coordinati dal consulente scientifico, Domenico Della Porta, Presidente dell’Osservatorio Malattie Occupazionali e ambientali dell’Università degli Studi di Salerno.

Spiega Della Porta:

Incontreremo docenti universitari e ricercatori da tutta Italia che ci aiuteranno a comprendere le proprietà della pizza che rimane la regina delle tavole e non solo per il legame storico alla Regina Margherita di Savoia.

Nella prima giornata interverrà anche Jolanda Grillone, ricercatrice calabrese, biologa nutrizionista nonché componente dell’Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali dell’Università degli Studi di Salerno, che rivelerà come e perché la pizza rende felici.

A dirlo è la scienza. In una fumante Margherita c’è il triptofano, un amminoacido essenziale presente nella mozzarella e nell’impasto. La pizza, apprezzata in tutto il mondo, può essere una componente sana di una dieta equilibrata.

Versatile e nutriente, offre anche benefici per l’umore grazie a questo amminoacido utilizzato dal corpo per produrre serotonina, un neurotrasmettitore che contribuisce al benessere e alla felicità.

Inoltre, i pomodori, ricchi di licopene – un potente antiossidante della famiglia dei carotenoidi che conferisce loro il caratteristico colore rosso – apportano ulteriori benefici per la salute.

Infine, il basilico, utilizzato come condimento, è noto per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e digestive. In conclusione, la pizza non solo è un alimento amato a livello globale per la sua versatilità e sapore, ma può offrire anche benefici per la salute», anticipa la Grillone.

Musica

A seguire la più bella musica italiana con Radio Kiss Kiss. Si parte con l’abbraccio di Sannino, reduce dal successo di ‘Mare Fuori – Il Musical’, pronto a regalare alla piazza un viaggio musicale intenso, capace di toccare le corde dell’anima, grazie alla sua voce calda e appassionata.

Poi Maninni: dopo la fortunata esperienza sanremese e la sua ‘Spettacolare’, è in rotazione con il nuovo singolo, già tormentone ‘Amore Gourmet’.

Infine, il palco sarà tutto per Benji e Fede: i due, che si erano separati nel 2020, dopo aver ottenuto nella loro carriera 17 dischi di platino e 9 d’oro, 1 milione di streaming complessivi e milioni di visualizzazioni su YouTube, hanno deciso di tornare professionalmente insieme e oggi sono sulla cresta dell’onda con ‘Musica Animale’.

Alla conduzione dell’area spettacolo torna Pippo Pelo. Accanto a lui Antonella Fiordelisi, Adriana Petro e Marco e Raf.

Diretta su Radio Kiss Kiss tutte le sere, dalle 21:00, con Stefano Piccirillo.

Fino a domenica arriveranno anche Stè, Il Tre, Ermal Meta, Isotta, Noemi, Sal da Vinci, Settembre, Mida, Samurai Jay, Aka 7Even, Holden, Lil Jolie, Fred De Palma, Francesco da Vinci, Ciccio Merolla, Ditonellapiaga e Big Mama.

Prima dei big, ogni sera, si alterneranno oltre 20 talenti tra band e solisti di tutto il Bel Paese che in questo palco credono fortemente.

Tra le tante candidature pervenute, inaugurano la sezione, il 27, Leonardo Rossi, Dis3l, Bjorni, Aidos, Summa, Giorgio Provvedi, Edoardo Brogi della Florence Academy, il 28 Mancino, vincitore dell’ultima edizione del Festival Botteghe d’Autore, Sound Ladies, Midra; il 29 Vienna, Sally Cangiano, Silkloud, Scuola Master di Bari, e Alessandra Nazzaro, finalista Botteghe d’Autore; il 30 Merk the Red, Francesca Celiberto, Seba Ciminiello Feat. Francesco Cavaliere Silkloud, Scuola Master di Bari, Deborah; il 31 Via Mercanti, Joka, D’Ambro; il primo settembre Devil A, finalista Botteghe d’Autore, Piuma e 10HP.

Il ‘Pitti Pizza & Friends’, ideato da Maurizio Falcone, è organizzato dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone e Alfonso Aufiero, Vicepresidente, con Effe Emme Eventi e realizzato con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, ONMIC, HUMANITAS, AiC Campania e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale.

Media Partner: Radio Kiss Kiss e Santoro Creative Hub. Main Sponsor: Molini Pizzuti, Annalisa, La Contadina, Coca Cola, Peroni Nastro Azzurro, Forni Artistica Mediterranea, Humankey, Pantaleone, Babà Napoli, Finocchietto Esagerato Monna Anna. Partner Tecnici: I Casola Parrucchieri, I-Move Smartmobility, Dacam Engineering.

Il taglio del nastro è fissato per martedì 27 alle 19:00.

Il ticket è di 15 euro e comprende 4 tranci di pizza, una bibita a scelta, dolce e caffè.

