Al Palazzo Reale di Napoli il convegno ‘A tavola con l’arte’

L’incontro è in programma il 17 novembre

Nell’ambito degli eventi celebrativi dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli e il Palazzo Reale di Napoli promuovono il convegno ‘A tavola con l’arte. Le colture di eccellenza nella provincia di Napoli per la tutela e la conservazione del paesaggio’, in programma il 17 novembre 2025, alle ore 9:30, presso la Sala Conferenze del Palazzo Reale.

L’incontro si propone di approfondire il valore delle colture agricole tradizionali e delle eccellenze agroalimentari come strumenti di tutela attiva del paesaggio e di continuità culturale, capaci di intrecciare sapienza contadina, identità territoriale e innovazione produttiva.

Attraverso un dialogo tra studiosi, produttori ed esperti del settore, il convegno intende restituire un’immagine viva del territorio napoletano, in cui il patrimonio materiale e immateriale si fonde con la cultura alimentare e con le forme storiche del paesaggio rurale.

Dopo l’introduzione della Soprintendente Paola Ricciardi e della Direttrice delegata del Palazzo Reale Tiziana D’Angelo, i lavori saranno aperti da Brunella Como, responsabile del settore Patrimonio demoetnoantropologico della SABAP NA-MET, che illustrerà il contributo delle ricerche sul patrimonio immateriale alla definizione e alla salvaguardia delle colture di eccellenza nel territorio.

Seguirà una tavola rotonda dedicata ai casi studio emblematici del territorio, tra cui la mela limoncella di Sant’Agata dei due Golfi, il limone di Sorrento IGP e la ciliegia Somma dei Monti Lattari.

A seguire Giuseppe Orefice, esperto di sviluppo locale integrato, proporrà una riflessione sul “saper fare” agricolo come eredità culturale viva, mentre Alessandro Manna, Presidente dell’Associazione Siti Reali, guiderà un approfondimento sul Grand Tour del gusto in Campania ai temi dei Borbone.

La mattinata si concluderà con l’incontro ‘A tavola con l’arte dai Borbone ai Savoia nelle collezioni di Palazzo Reale e Villa Pignatelli’, introdotto da Stefania Gatto, funzionario di Palazzo Reale e con gli interventi delle storiche dell’arte Antonella Delli Paoli, ‘La tavola dei Re. Per un itinerario sulla cultura alimentare dei Borbone’, ed Elena Carrelli, ‘Villa Pignatelli. Cultura della tavola al tempo dei Savoia’.

Seguirà una visita guidata tematica all’Appartamento di Etichetta e al Giardino Pensile del Palazzo Reale di Napoli, alla scoperta dei legami tra arte, natura e cultura del cibo alla corte borbonica.

Paola Ricciardi, Soprintendente ABAP per l’area metropolitana di Napoli:

La tutela del paesaggio non può prescindere dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle culture che lo hanno generato. Le colture agricole tradizionali, i saperi artigianali e la cultura alimentare rappresentano un patrimonio vivo che lega la storia del territorio alla vita delle comunità. Parlare di eccellenze agroalimentari significa, in fondo, parlare di identità e di futuro, di una bellezza che continua a produrre valore e a nutrire la nostra memoria collettiva.

Tiziana D’Angelo, Direttrice delegata del Palazzo Reale di Napoli:

Luoghi storici come Palazzo Reale custodiscono opere che testimoniano la tradizione alimentare attraverso i secoli e raccontano la storia di prodotti autoctoni dei territori campani. Gli itinerari delle visite che fanno da corollario a questo convegno ci conducono tra le nature morte esposte nella reggia, che ci riportano ai tempi dei Borbone, mentre a Villa Pignatelli la tavola imbandita ci fa tornare al periodo dei Savoia.

Programma