Al Notre Dame di Gerusalemme sala affrescata dedicata alla Pentecoste

Vivi la Pentecoste come mai prima d’ora. Unisciti a Maria, agli Apostoli e ai primi discepoli attraverso un’arte immersiva nel cuore di Gerusalemme

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

È stato inaugurato presso il Pontificio Istituto Notre Dame di Gerusalemme uno splendido complesso di sale ha la finalità di coinvolgere i visitatori in una splendida esperienza di arte immersiva finalizzata ad incontrare e vivere uno straordinario momento di fede.

Le stanze affrescate raccontano la tradizione della festa di Pentecoste, cinquanta giorni dopo la Pasqua ebraica, durante Shavuot, quando lo Spirito Santo discese su Maria e gli Apostoli, segnando la nascita della Chiesa.

Dipinta dall’artista cileno Daniel Cariola, autore anche del famoso Incontro a Magdala, questa monumentale opera si estende su pareti e soffitto, immergendo i visitatori in una rappresentazione “vivente” della Pentecoste.

Al suo interno sono raffigurati 119 personaggi: gli Apostoli, la Vergine Maria e molti dei seguaci di Gesù: Giairo e sua figlia, Lazzaro con le sue sorelle Maria e Marta, Maria Maddalena, Maria di Gerusalemme e altri che camminarono a stretto contatto con il Signore.

Le Sale della Pentecoste offrono uno spazio di incontro, preghiera e contemplazione, invitando ogni pellegrino a riscoprire la nascita della Chiesa e le sue radici ebraiche. Funge anche da luogo di riflessione ecumenica, preservando l’arte cristiana, promuovendo l’unità tra le fedi e offrendo un ambiente di preghiera pacifico in Terra Santa.

Il complesso dedicato alla Pentecoste è stato solennemente benedetta il 7 giugno 2025 proprio durante i Vespri di Pentecoste, segnando la sua apertura ufficiale come luogo di preghiera e incontro per i pellegrini provenienti da tutto il mondo.

Per prenotare visita del complesso di Notre Dame dedicato alla Pentecoste clicca qui.