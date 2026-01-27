‘Al nostro amore – Happy Hour’ al Teatro La Comunità

In scena a Roma dal 30 gennaio all’8 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà in scena dal 30 gennaio all’8 febbraio 2026 al Teatro La Comunità di Roma lo spettacolo ‘Al nostro amore – Happy Hour’ di Luca De Bei, con Barbara Scoppa e Leandro Amato, regia di Barbara Porta.

Un uomo e una donna si sono dati appuntamento al tavolo di un bar.

Non si conoscono: questa è la prima volta che si vedono e si parlano. Sono entrambi nervosi, entrambi sulle difensive.

Lei, madre borghese separata dal marito, ha fatto dell’educazione del figlio il suo scopo di vita. Il figlio però ormai è maggiorenne e davanti a lei appare adesso lo spettro della solitudine. Lui è un insegnante universitario deluso dalla sua vita privata e professionale ma pieno di speranza per una recente, inaspettata, relazione sentimentale.

Lei è estroversa, narcisista, passionale, un po’ mitomane, con il terrore degli anni che passano. Lui è riservato, ingenuo, umorale, un po’ fragile psicologicamente, ma nonostante tutto ottimista.

Niente sembra unirli. Nessun legame sembra possibile. Eppure, queste due anime alla ricerca di affetto e di sicurezza, hanno in comune qualcosa che riuscirà a farli incontrare: un grande, fulgido, accecante amore.

Note di regia ‘Al nostro amore – Happy Hour’ è una commedia leggera, sul filone della “sophisticated comedy” di stampo anglosassone. Tocca, in maniera divertente, certi temi importanti come la solitudine, la diversità, il rapporto genitori – figli e, ovviamente, l’amore! Il testo ha unità di luogo, tempo e azione, si svolge nell’arco di poco più di un’ora al bancone di un bar, mentre i due protagonisti buttano giù un cocktail dietro l’altro, e racconta l’imprevedibilità degli incontri. Francesca e Leo sembrano due pianeti lontani che per caso si trovano sulla stessa orbita. Eppure, sul bancone di quel bar qualunque, rovesciano le loro fragilità, le loro ferite e la loro fame d’amore: si cercano, si scontrano, si respingono, si confessano e infine si riconoscono. Si verrà risucchiati nel vortice di dialoghi serrati, scoppiettanti, inesorabili, ironici, a tratti struggenti e parecchio alcolici!

Barbara Porta

Teatro La Comunità

Via Giggi Zanazzo, 1

00153 Roma

Orario spettacoli:

da martedì a venerdì ore 20.45

sabato ore 19.00

domenica ore 18.00

Biglietto unico €12 + €3 di tessera associativa

Info e prenotazioni: 06/5817413 – info@teatrolacomunita.com