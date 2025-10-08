Al New Teatro Troisi si apre la stagione con ‘La tempesta perfetta’

Ciro Ceruti in scena a Napoli dal 9 al 19 ottobre

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 9 al 19 ottobre, il sipario del New Teatro Troisi di via Leopardi a Napoli si alza su una nuova, attesissima stagione teatrale, inaugurata da una commedia che promette di far ridere e pensare, ‘La tempesta perfetta’, scritta, diretta e interpretata da Ciro Ceruti.

Accanto a lui, un cast formato da Paco De Rosa, Laura Borrelli, Floriana De Martino, Ludovica Artel, Luca Ceruti, Antonio Colursi, Simona Ceruti, con la partecipazione speciale di Ciro Esposito.

Nello spazio guidato con passione e sensibilità artistica da Pino Oliva, il lavoro di Ceruti si annuncia come un piccolo evento della scena comica napoletana contemporanea.

La commedia, in due atti, muove da una riflessione tanto ironica quanto toccante sul sentimento e le sue infinite sfaccettature.

Il sentimento è come un mosaico di emozioni: fragile, irrazionale, ma capace di generare veri e propri capolavori.

Lo afferma Ceruti, riassumendo in questa frase la sostanza poetica di un testo che alterna leggerezza e profondità.

Protagonisti della vicenda sono Gigio e Samuele, due uomini profondamente diversi, ma legati da un vincolo d’amicizia che trascende ogni convenzione.

Gigio, sterile, sogna di diventare padre e sarà proprio l’amico Samuele, spinto da un affetto autentico e disinteressato, a donargli un testicolo, permettendogli così di realizzare il desiderio di una vita.

Da questo gesto estremo e generoso prende avvio una serie di eventi imprevedibili che travolgono i due protagonisti: la crescita della piccola Sara, le nuove relazioni sentimentali, le difficoltà economiche e una catena di equivoci che li porteranno a una unione civile “necessaria” per salvare un’azienda, con matrimoni da difendere e segreti da nascondere, fino a un vortice di colpi di scena che metteranno alla prova ogni equilibrio.

Con il suo stile diretto, intelligente e mai banale, Ciro Ceruti costruisce una commedia che intreccia comicità e riflessione, regalando al pubblico una storia di amicizia rara, sincera e profonda, capace di trasformarsi in amore autentico, in un legame destinato a durare “finché morte non li separi”.

Un’apertura di stagione che conferma il New Teatro Troisi come uno dei luoghi più vivi e sensibili della scena partenopea, dove il teatro continua a raccontare, con ironia e poesia, la verità del cuore umano.