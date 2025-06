Al Museo Madre l’incontro ‘Rebecca Horn – Connecting energies’

Appuntamento il 2 luglio nella Sala Madre

Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione della mostra ‘Rebecca Horn – Cutting Through the Past’ al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea a Rivoli (TO) a cura di Marcella Beccaria, la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – Museo Madre presenta, mercoledì 2 luglio alle ore 18:00, Sala Madre del museo, via Luigi Settembrini, 79, a Napoli, l’incontro ‘Rebecca Horn – Connecting energies. Bodies, machines and spirits’.

L’evento è a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e si svolgerà in italiano e in inglese.

L’incontro è realizzato dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – museo Madre in collaborazione con il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e il museo Haus der Kunst di Monaco di Baviera.

A introdurre l’appuntamento sarà Angela Tecce Presidente Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, e ad intervenire saranno Jana Baumann Senior Curator, Haus der Kunst, Monaco di Baviera, Marcella Beccaria Vice Direttrice, Capo Curatrice, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, ed Eva Fabbris Direttrice museo Madre.

Al museo Madre, dal 2005, fa parte della collezione permanente l’opera ‘Spirits’ di Rebecca Horn. Un omaggio della performer tedesca alla città di Napoli e al culto delle anime pezzentelle, ‘Spirits’ è composta da vari calchi in ghisa di un teschio ritrovato all’interno del Cimitero delle Fontanelle che, attraverso un complesso sistema di specchi e meccanismi, crea un gioco di immagini fra ombre e luci, ricreando l’idea di continuità fra il mondo terreno e l’aldilà.

La mostra al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea ‘Rebecca Horn – Cutting Through the Past’, 23 maggio – 21 settembre 2025, è la prima retrospettiva dedicata all’artista in un museo italiano e la prima grande esposizione dopo la sua recente scomparsa.

Il progetto nasce dalla cooperazione tra il Castello di Rivoli e Haus der Kunst, Monaco di Baviera, a seguito della personale dell’artista organizzata dalla stessa istituzione nel 2024, curata da Jana Baumann.

L’esposizione presenta oltre 35 opere dell’artista tra installazioni, sculture, video, film e disegni che si estendono dagli esordi negli anni sessanta a opere recenti, con importanti prestiti di opere raramente esposte provenienti dalla Fondazione Moontower, originariamente istituita in Germania dalla stessa artista.