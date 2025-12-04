Al Museo Crocetti il ‘Premio Strati Creativi – Fotografia 2025’

Una mostra per scoprire i nuovi talenti dell’arte fotografica
Riceviamo e pubblichiamo.
Dal 6 al 12 dicembre 2025, il Museo Venanzo Crocetti di Roma in Via Cassia 492 ospita la mostra collettiva dedicata ai 15 artisti fotografi selezionati per il ‘Premio Strati Creativi – Fotografia’, iniziativa nata per valorizzare la ricerca e il talento delle nuove voci dell’arte fotografica contemporanea.
La manifestazione, promossa da Strati d’Arte Gallery, nasce con l’obiettivo di offrire ai fotografi emergenti una concreta opportunità di visibilità e crescita professionale, attraverso un percorso espositivo curato con attenzione e qualità.
La giuria ha selezionato gli artisti tra numerose candidature provenienti da tutta Italia, valutando originalità, tecnica e capacità narrativa.
Il vernissage si terrà sabato 6 dicembre alle ore 18:00, e sarà anche l’occasione per decretare i vincitori del Premio, che riceveranno come riconoscimento una mostra personale presso la Galleria Strati d’Arte a Roma.
1° Classificato una mostra personale
2° – 3° Classificato una mostra bipersonale
Il progetto intende sostenere una nuova generazione di creativi, offrendo non solo uno spazio espositivo prestigioso, ma anche azioni concrete rivolte alla crescita professionale, alla promozione e al networking.
Questi i finalisti: Mauro Pinotti, Michela D’Onofrio, Fabio Martino, Paola Barone, Cecilia Semeraro, Antonella Cunsolo, Raffaele Piazzolla, Paola Rizzi, Isabella Santoro, Paola Vinciguerra, Anna Guadagnini, Alessandro Palmigiani, Sandro Lombardo.
In Giuria, giornalisti, curatori, storici dell’arte, galleristi: Raffaella Salato, Sara Ferrari Bravo, Vincenzo Alfieri, Alessio Maria Cirillo, Pasquale Valisena, Michele Scalzo D’Alessio e Diana Daneluz.
L’ingresso è gratuito per tutta la durata della mostra.
Museo Crocetti
Via Cassia 492
Roma
Dal 06 al 12 dicembre 2025
Inaugurazione:
sabato 06 dicembre 2025 ore 18:00
Orari mostra:
martedì – venerdì 11:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00
sabato 11:00 – 19:00