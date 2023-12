Al Museo Arcos di Benevento ‘Sannio Top Wines 2024’

Il 17 dicembre la presentazione delle etichette premiate dalle guide ai vini d’Italia e dai concorsi nazionali ed internazionali

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 17 dicembre alle ore 17:00 presso il suggestivo Museo Arcos di Benevento il Consorzio Sannio Tutela Vini, in collaborazione con la Provincia di Benevento, Sannio Europa, Rete Museale della Provincia di Benevento e Coldiretti Benevento, organizza ‘Sannio Top Wines 2024’, presentazione delle etichette sannite premiate dalle guide ai vini d’Italia e dai concorsi nazionali ed internazionali e la consegna del riconoscimento.

Inoltre, ci sarà la presentazione della seconda edizione del libro ‘Nel Sannio coltiviamo emozioni’ e la presentazione della ricerca su reputazione e posizionamento delle indicazioni geografiche dei vini della provincia di Benevento.

Sono in totale 64 riconoscimenti: 23 Falanghina del Sannio DOC, 17 Sannio DOC, 12 Aglianico del Taburno DOCG e 12 Benevento IGT; mentre le aziende premiate saranno 25: Cantina Terrantiqua, Cantina Pietreionne, Terra di Briganti, Monserrato 1973, Cantine Iannella, Aia dei Colombi, Fattoria la Rivolta, Azienda Agricola Ca’stelle, Az. Agr. Elena Catalano, Torre del Pagus, Cantine Tora, Cantina di Solopaca, Antica Masseria ‘A Canc’llera, Fontanavecchia, Euvitis 21 – Agricoltura, Territorio e Sviluppo srl, Azienda Agricola il Poggio di Fusco Carmine, Az. Agr. Terre d’Aglianico, Cautiero, Terre Stregate, Cantina La Guardiense – Janare, Cantina del Taburno, Nifo Sarrapochiello Lorenzo, Az. Agr. Cavalier Mennato Falluto, Azienda Agricola Torre dei Chiusi e Rossovermiglio.

Queste, invece, le guide e i concorsi presi in considerazione: I vini di Veronelli, Guida essenziale ai vini d’Italia di Daniele Cernilli, Annuario dei migliori vini italiani di Luca Maroni, Bibenda – Fondazione Italiana Sommelier, Il Golosario di Paolo Massobrio, Cantine d’Italia – Guida per il turista del vino di GoWine, Slow Wine di Slow Food, Vignaioli e vini d’Italia, Vinibuoni d’Italia Touring Club Italiano, Vini d’Italia Gambero Rosso, Vitae Associazione Italiana Sommelier, WOW Civiltà del bere, The WineHunter Selection MWF, Prosit ONAV, Guida Bio, Decanter World Wine Awards, DWWA, International Wine Challenge, IWC, International Wine and Spirit Competition, IWSC, Concours Mondial de Bruxelles Wine Competition, Challenge International du Vin, Mundus Vini, The International Wine Contest, International Organic Wine Award Bioweinpreis, BWP, China Wine & Spirits Awards, CWSA, New York International Wine Competition, NYIWC, Hong Kong International Wine & Spirit Competition, International Wine Competition Vinitaly, La selezione del Sindaco Città del Vino e Douja d’Or.