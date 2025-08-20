Al Meeting Rimini Progetto Arca presenta il modello di housing sociale

Oltre allo stand ‘l’unica strada è la casa’ fisso dal 22 al 27 agosto, anche due incontri nel palinsesto: la bellezza come strumento per ricominciare una nuova vita, l’alleanza profit – non profit per trovare interventi efficaci e sostenibili

Un appartamento semplice per chi non ama i fronzoli e vuole una casa sempre in ordine. Qui ogni gesto quotidiano è un piccolo passo verso un futuro stabile e sereno. L’appartamento è realizzato con materiali solidi: presenza, ascolto, cura.

Immagina di svegliarti qui. La luce che entra dalle tende, la moka sul fuoco, e una giornata davanti che sa di cose semplici, quelle che per troppo tempo ti sono mancate. Non è solo una casa, è una storia nuova che inizia. La tua.

Sono due esempi di annunci che propone una speciale agenzia immobiliare alle cui pareti sono affisse numerose offerte di case a Milano, Pavia, Genova, Roma, Napoli.

Tutti gli annunci riportano il cartello assegnato, al posto di vendesi o affittasi, sotto la grande insegna l’unica strada è la casa.

Fondazione Progetto Arca si presenta così quest’anno al Meeting di Rimini, dal 22 al 27 agosto alla Fiera di Rimini, proponendo ai visitatori di entrare nel proprio stand per toccare con mano la realtà dell’emergenza abitativa in cui migliaia di persone e famiglie vivono – in Italia più di 100 famiglie al giorno perdono la casa (secondo il Ministero dell’Interno nel 2023 sono stati emessi oltre 39mila provvedimenti di sfratto di cui l’80% per morosità incolpevole (impossibilità di sostenere i costi di un affitto) – e dei servizi di housing sociale proposti dalla fondazione come soluzione per recuperare la propria vita, la dignità e l’indipendenza, intraprendendo un percorso di recupero sociale, partendo proprio dalla casa.

Varcata la soglia dello stand, ci sia addentra in un appartamento arredato composto da soggiorno, cucina, camere da letto e bagno: ambienti che costituiscono la normalità di una casa e che spiegano come Progetto Arca offra assistenza, sostegno alimentare e accoglienza abitativa a migliaia di persone povere da oltre 30 anni.

I video e i pannelli alle pareti delle stanze, che riportano le testimonianze di donne e uomini accolti, permettono di conoscere tutti i servizi della fondazione: accoglienza, sostegno alimentare, orientamento al lavoro.

Negli ultimi 10 anni Progetto Arca ha aumentato la sua disponibilità di case per l’accoglienza, passando da 27 a 167 in tutto il territorio italiano – con maggiore concentrazione a Milano – messe a disposizione di persone senza dimora, genitori soli e famiglie in emergenza economica e abitativa, richiedenti asilo e rifugiati, proponendo a ognuno un percorso personalizzato di integrazione.

Nell’ultimo anno 9 persone accolte su 10 sono tornate a vivere in una casa propria.

Alberto Sinigallia, Presidente di Fondazione Progetto Arca, dichiara:

La casa è un diritto umano fondamentale, il pilastro della vita di ognuno di noi, il punto di partenza per ogni vero percorso di integrazione. Per raggiungere questa integrazione non basta assegnare una casa, è necessario accogliere le persone fragili in luoghi ospitali e funzionali, perché vivere nella bellezza è uno stimolo a credere che sia davvero possibile avere una nuova prospettiva. Da qui le nostre equipe socio-educative e i nostri instancabili volontari iniziano ad accompagnare le persone in un percorso di reale ricostruzione della vita, fatto anche di formazione sulla gestione delle spese e su un piano di risparmio, e di opportunità di lavoro e di socializzazione. Bellezza, responsabilità e autonomia sono i capisaldi del modello di housing sociale proposto da Progetto Arca.

Lo stand di Progetto Arca – realizzato grazie a Osama – si trova di fronte all’arena CDO, padiglione C1.

La bellezza come strumento per dare nuova linfa vitale a chi vive momenti di fragilità è al centro anche dell’incontro in programma sabato 23 agosto organizzato da Progetto Arca con Alice Stefanizzi, direttrice marketing, fundraising e comunicazione della fondazione, e Costantina Regazzo, direttrice dei servizi della fondazione, al fianco di Franco Mussida, fondatore e presidente del CPM Music Institute, che da due anni collabora con Progetto Arca per la realizzazione di progetti musicali all’interno delle strutture di accoglienza per una loro riqualificazione e umanizzazione.

Ne sono un esempio le “audioteche per il ristoro emotivo”, ambienti creati per offrire agli ospiti un tempo dedicato all’ascolto di brani strumentali di diversi stili divisi per stati d’animo, per accompagnarli in un percorso che orienta positivamente il loro umore.

‘La bellezza bene comune. l’arte, esperienza di riscatto delle persone’

sabato 23 agosto ore 19, Arena cdo C1

https://www.meetingrimini.org/eventi-totale/la-bellezza-bene-comune-larte-come-esperienza-di-riscatto-delle-persone-e-risorsa-per-rigenerare-il-mondo-del-lavoro/

Un altro incontro che vede la presenza di Progetto Arca con il suo presidente Alberto Sinigallia è una riflessione su come le competenze e le risorse del settore profit, integrandosi alla profonda conoscenza dei bisogni e alla capacità di mobilitazione del non profit, possano dar vita a modelli di cooperazione virtuosi.

È possibile così delineare strategie che aumentano l’efficacia degli interventi e siano anche orientate a una migliore sostenibilità ambientale, sociale e di governance, costruendo un futuro più equo e resiliente per tutti.

‘Partenariato profit – non profit: nuove frontiere di uno sviluppo sostenibile’

lunedì 25 agosto, ore 13, Arena cdo C1

https://www.meetingrimini.org/eventi-totale/parternariato-profit-non-profit-nuove-frontiere-di-uno-sviluppo-sostenibile/

Fondazione Progetto Arca nasce a Milano nel 1994 per dare aiuto concreto a chi si trova in stato di grave povertà ed emarginazione sociale: persone senza dimora, famiglie in emergenza economica e abitativa, persone con problemi di dipendenza, richiedenti asilo e rifugiati.

Seguendo la mission “il primo aiuto, sempre”, ogni giorno operatori e volontari offrono assistenza, sostegno alimentare e accoglienza abitativa, accompagnando ogni persona in difficoltà in un percorso di recupero personale e di reinserimento sociale, abitativo e lavorativo.

I numeri dell’ultimo anno, 2024: 41mila persone aiutate in Italia e nel mondo, di cui 4.400 accolte. 167 case per l’housing sociale a livello nazionale, dove 9 ospiti su 10 hanno raggiunto l’autonomia. Distribuiti 4 milioni di pasti, di cui oltre 320mila in strada. Consegnati oltre 72.500 capi di abbigliamento.

La fondazione è inoltre presente in 13 Paesi con progetti di sviluppo, es. India, Brasile, Costa d’Avorio, o in risposta alle emergenze, es. Ucraina, Myanmar. I volontari sono 735.

Negli ultimi 5 anni Progetto Arca ha potenziato il servizio delle Cucine mobili – foodtruck che dispensano pasti caldi in strada, 7 tra Milano, Torino, Padova, Roma, Napoli, Bacoli (NA) e Bari – e il sostegno alimentare tramite i Market solidali – 11 tra Milano, Roma, Napoli, Bari, Ragusa, Faenza.

Dalla sua nascita 31 anni fa, Progetto Arca ha aiutato oltre 475.000 persone e dispensato 27.730.000 pasti.

Il presidente Alberto Sinigallia:

Siamo una stampella che aiuta ogni persona fragile nel recupero della sua vita, per ricominciare a camminare in autonomia e con fiducia.

