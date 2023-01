Al Meeting del CSI i vertici dello sport italiano

Confermate le presenze del Ministro per lo sport, Abodi, del Presidente del CONI, Malagò, e del Presidente di Sport e Salute, Cozzoli

C’è grande attesa per il prossimo Meeting dei dirigenti del CSI, in programma a fine mese a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel.

Il 28 e 29 gennaio al dibattito associativo, in cui l’Ente di promozione sportiva tra i più longevi in Italia intende rivedere il suo progetto culturale e sportivo per aggiornarlo, si aggiunge il confronto sulle politiche sportive del Paese con i vertici delle istituzioni sportive in Italia.

Al Presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano Vittorio Bosio, hanno confermato la loro partecipazione nella prima giornata del Meeting, sabato 28 gennaio, il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli.

Carico di significato per l’attività di base si preannuncia questo appuntamento di inizio 2023, un anno di riforme e cambiamenti per lo sport italiano.