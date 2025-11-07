Al Maschio Angioino VI ed. Premio Letterario Publio Virgilio Marone

Le sezioni: poesia, poesia in latino e lingua napoletana, saggistica, narrativa, giornalismo, lavori scolastici. Ingresso gratuito

Si terrà sabato 8 novembre – dalle ore 9:00 – la cerimonia della VI edizione del Premio Nazionale Letterario Publio Virgilio Marone.

Location d’eccezione è la Sala dei Baroni del Maschio Angioino – Castel Nuovo di Napoli.

Tra i luoghi più iconici di Napoli, il castello fu costruito nel XV secolo; durante il regno di Roberto d’Angiò il Castello divenne un centro di cultura dove soggiornarono artisti, medici e letterati fra cui Giotto, Petrarca e Boccaccio.

Saranno premiati nel segno di Virgilio poeti, narratori, saggisti e giornalisti da tutta Italia.

Le sezioni in cui è articolato il Premio: poesia edita e inedita, poesia in latino, poesia edita e inedita in lingua napoletana o in altre lingue e dialetti, saggistica edita e inedita, narrativa edita e inedita e giornalismo. Saranno premiate le scuole di primo e secondo grado.

Oltre ai partecipanti al concorso gli organizzatori assegneranno il Premio Virgiliano a coloro che si sono distinti nel campo della cultura.

La VI edizione del Premio Letterario Nazionale Publio Virgilio Marone è organizzata da Dialogos – Associazione di Promozione Sociale in collaborazione con New Media Press Edizioni.

Il premio è in collaborazione con altre realtà del territorio tra cui l’Associazione della Stampa Campana – giornalisti Flegrei, BM – Spazio Arte e Projecta – Associazione Culturale.

La manifestazione gode del patrocinio morale dei comuni di Napoli, Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida e dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.

Gli scatti saranno del fotografo napoletano Sax Palumbo.

Sul sito www.publiovirgiliomarone.it è possibile avere maggiori informazioni.