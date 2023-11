Al Maggior Aprea Premio Nassiriya per la Pace nel ventennale strage

La cerimonia ha avuto luogo nella chiesa di Sant’Alfonso di Marina di Camerota (SA)

Il Maggiore Ciro Aprea, Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Salerno, è stato insignito del Premio Internazionale Nassiriya per la pace 2023, per il suo importante contributo alla campagna vaccinale anti Covid-19.

Il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace è organizzato dall’Associazione Culturale ‘Elaia’.

La cerimonia di conferimento del Premio Internazionale Nassiriya per la pace 2023, premio che viene attribuito a persone che si sono distinte nella promozione della pace, nella diffusione della legalità e dell’impegno civile, si è svolta nella splendida chiesa di Sant’Alfonso di Marina di Camerota (SA).

La cerimonia si tiene tutti gli anni, nella seconda settimana di novembre, in occasione dell’anniversario della strage di Nassiriya, avvenuta il 12 novembre del 2003. Con questo Premio l’associazione “Elaia”, presieduta da Vincenzo Rubano, intende onorare la memoria dei carabinieri, dei militari dell’Esercito e dei civili che persero la vita nell’attentato, ma anche ricordare l’impegno di tanti soldati attualmente impegnati in numerose missioni di peace keeping nel mondo.

Ciro Aprea, laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Napoli Federico II, è Professore Ordinario di Fisica Tecnica Industriale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno.

Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Sistemi Termomeccanici, ha lavorato dal 1989 al 1991 presso la Direzione Tecnica dell’ATI, Aerotrasporti Italiani, gruppo Alitalia, afferendo al Centro Manutenzione Operativa.

È Ufficiale Superiore, col grado di Maggiore, della Riserva Selezionata dell’Esercito Italiano Corpo Ingegneri, decreto di nomina D.P.R. 22 maggio 2011.

È stato più volte richiamato alle armi, dal 2012 al 2020, ricevendo tre encomi e due note di compiacimento, interessandosi di impianti speciali per il Ministero della Difesa, progettazione e gestione.

Nel marzo del 2021, e fino al marzo del 2022, è stato inserito nella struttura commissariale AntiCovid19 e nominato, dal Commissario Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, ‘Direttore Tecnico – Operativo dell’hub nazionale vaccini di Pratica di Mare’, assumendo, tra l’altro, la responsabilità, del mantenimento della ‘catena del freddo’ dei vaccini durante la conservazione ed il trasporto.

Successivamente, è stato Consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nella qualità di ‘Direttore Tecnico Operativo del deposito nazionale vaccini presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare’, dall’aprile del 2022 al giugno 2023.

Per le attività svolte durante la campagna vaccinale è stato insignito della Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito (Decreto Ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2022 – G.U. Serie Generale nr. 13 del 17/1/2023).

Il professore Aprea è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Per quanto riguarda l’attività scientifica, il Professore Aprea si è interessato ai seguenti temi: analisi sperimentale delle prestazioni di cicli frigoriferi transcritici a compressione di vapore operanti con l’anidride carbonica quale fluido di lavoro; cicli frigoriferi basati sull’effetto magnetocalorico (refrigerazione magnetica). Costruzione e messa a punto del primo refrigeratore magnetico italiano presso il Laboratorio di ‘Tecnica del Freddo’ del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno; impiego dei materiali a cambiamento di fase, PCM, nel campo della refrigerazione; trasporto refrigerato e sistemi innovativi di controllo della potenza frigorifera.

Come ricercatore il suo attuale h-index Scopus è pari a 38, numero di coautori pari a 44 -Author ID: 7005195732 – orcid.org/0000-0001-7698-3515.

È inserito nella lista del 2% degli scienziati più influenti al mondo negli anni 2021, 2022, e 2023 (World’s Top 2% Scientists della Stanford University).

L’attività di ricerca è testimoniata da oltre 170 lavori a stampa; in particolare 109 lavori sono stati pubblicati su riviste internazionali con referee, 5 lavori costituiscono capitoli di libro, 58 sono stati pubblicati su atti di congressi internazionali e nazionale. È stato co-editore di vari Special Issue.

Aprea editore e revisore di riviste internazionali. Inoltre, è autore di brevetti nazionali ed internazionali per invenzione industriale.

È stato ed è consulente di ricerca di numerose aziende operanti nel campo della tecnica del freddo finalizzate alla innovazione dei prodotti. È stato progettista, collaudatore e presidente di commissione di gara di appalto per lavori sia per l’Università degli Studi di Salerno sia per Enti esterni.