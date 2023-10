Al ‘Maggio della Musica’ tutto Gershwin con Zamuner e Soprano

Concerto in programma il 29 ottobre in Villa Pignatelli a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 29 ottobre alle ore 11:00, in Villa Pignatelli a Napoli la rassegna ‘Maggio della Musica’, realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, propone una mattinata di jazz con Emilia Zamuner, voce, e Fabrizio Soprano, pianoforte.

Il concerto si intitola ‘The Gershwin Songbook’ ed è dedicato alla musica del grande George Gershwin, considerato l’iniziatore del musical statunitense, e al librettista e paroliere Ira Gershwin, suo fratello, autore dei testi di molte sue opere, tra cui la più nota è Porgy and Bess.

Una mattinata che si preannuncia diversa dalle altre.

Come affermava Arnold Schoeberg:

Molti musicisti non considerano Gershwin un compositore serio, ma costoro dovrebbero capire che, a prescindere dal livello di serietà, qui si sta parlando di un compositore vero, ossia di un uomo che ha vissuto immerso nella musica e ha espresso qualsiasi cosa, profonda o superficiale che fosse. Non so se la storia valuterà Gershwin alla stregua di Johann Strauss, Debussy, Offenbach, Brahms o Puccini. So che Gershwin è stato un artista autentico, un compositore vero. So che ha saputo esprimere nuove idee musicali, dando ad esse una forma mai vista prima.

Biografie

Emilia Zamuner

Nata a Napoli nel 1993, inizia lo studio del pianoforte con la nonna, Laura Lamagna. Consegue la laurea triennale, nel 2015, presso il Conservatorio di ‘San Pietro a Majella’ e, due anni dopo, la specialistica in musica Jazz, sempre con lode.

Nel 2015 duetta con Bobby Mc Ferrin al festival Armonie d’Arte. Nel 2016 si classifica al primo posto del Premio Internazionale ‘Massimo Urbani’. In seguito, viene invitata in prestigiose rassegne: Lucca Jazz Donna, Festival di Civitanova, dove riceve il premio ‘Vita Vita’, Macerata Jazz, Roccella Jazz Festival.

Nel 2016 apre il concerto di Diana Krall all’Arena Flegrea a Napoli, riscuotendo grande successo. Nello stesso anno incide il brano ‘Qui’, con i 99 Posse. Nel 2017 vince una borsa di studio, unica artista italiana, per partecipare allo ‘International Congress of voice teachers’ di Stoccolma.

Nel 2019 è tra le cinque finaliste del prestigioso ‘Ella Fitzgerald Competition’ di Washington, unica italiana, dove ottiene il secondo premio.

Con il quartetto ‘Convergenze parallele’, fondato nel 2017, incide il CD ‘Chi tene o mare’, con pezzi di Pino Daniele. Partecipa, quindi, a un disco in duo con il contrabbassista Massimo Moriconi.

Nel 2021 entra nel progetto ‘Le nuvole di Pierpaolo’, dedicato ai brani scritti da Pasolini, con Flavio Boltro, Daniele Sepe e Daniele di Bonaventura.

Con Francesco Scelzo, Enrico Valanzuolo e Antonello Iannotta, nel 2021, dà vita al progetto ‘The Neapolitan Songbook’. Collabora con gli attori Mariano Rigillo, Patrizio Rispo e Sebastiano Somma. È docente di Canto jazz al Conservatorio di Salerno.

Fabrizio Soprano

Nato a Napoli, si diploma brillantemente presso il Conservatorio di Santa Cecilia in Roma sotto la guida di Aldo Tramma, seguendo i principi della scuola pianistica napoletana di Vincenzo Vitale. Successivamente segue i corsi di perfezionamento tenuti negli Stati Uniti da Emanuel Ax.

Ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all’estero, Russia, Inghilterra, Francia, Germania, Stati Uniti, e in importanti centri musicali – Lincoln Center, Kennedy Center, Salle Gaveau, Marble Palace – dove ha riscosso consensi di critica e pubblico. Durante il soggiorno in America viene a contatto con altri stimolanti generi musicali come il jazz ed il rock e inizia un percorso di ricerca che lo porterà a collaborare con nomi illustri del panorama musicale internazionale: Harry Connick jr, Clemens Orth, Tony Bennett, Gato Barbieri.

Da allora Soprano, parallelamente all’attività classica, approfondisce nuovi stili e linguaggi musicali che approdano, per esempio, a recital monografici dedicati ai Beatles e a Cole Porter, in un compromesso dialettico tra l’idioma classico e le avanguardie della musica moderna.

Dal 2005 è produttore dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival e nel 2009 è stato nominato Segretario Artistico della ‘Società Liszt’, referente italiano dell’American Liszt Society. È stato tra i pianisti invitati dall’Accademia di Santa Cecilia per le Maratone Liszt 2010-2011 al Parco della Musica di Roma.

Soprano ha collaborato con il Teatro di San Carlo come assistente del Maestro di Coro; un’esperienza fruttuosa, questa, che gli ha dato la possibilità di effettuare produzioni musicali con Muti, Bruson, Anissimov, Benini.

Prossimi appuntamenti

Venerdì 3 novembre

‘Galoppatoio Borbonico della Reggia di Portici’, ore 20.15

Il cantautore necessario

Edoardo De Angelis, voce e chitarra

Michele Ascolese, chitarre

Musica e parole di Tenco, De Andrè, Gaber, Battiato, Testa, De Gregori…

Info

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés

Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli

drm-cam.pignatelli@cultura.gov.it | +39 081 7612356 museicampania.cultura.gov.it

Associazione Maggio della Musica

Via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli

maggiodellamusica@libero.it | +39 081-5561369 / 392-9160934 /392-9161691 www.maggiodellamusica.it