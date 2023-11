Al Generale Corpo d’Armata Pietro Serino premio Nassiriya per la Pace

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 17 novembre una delegazione dell’associazione culturale Elaia, presieduta dal giornalista Vincenzo Rubano, è stata ricevuta a Roma dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, al quale è stato conferito, in seduta straordinaria, il premio Nassiriya per la Pace.

Nella motivazione si legge:

Per aver portato a termine numerose missioni di peacekeeping, per aver favorito la cooperazione internazionale e per aver dato lustro nel mondo alle forze armate italiane.

All’incontro hanno partecipato anche Zakia Seddiki e il Generale di divisione Bruno Pisciotta.

Vincenzo Rubano, Presidente del Premio, ha ribadito:

Siamo grati al generale Serino per il suo impegno per la pace e per la difesa del Paese, il suo attaccamento al dovere sia esempio per i giovani che vogliono servire la propria Nazione.