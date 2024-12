Al Direttore Coldiretti Campania Loffreda ‘Premio Due Principati 2024’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda fra i premiati dell’edizione 2024 del prestigioso ‘Premio Due Principati’, un riconoscimento attribuito alle personalità che si sono distinte per ingegno, dedizione e professionalità contribuendo in modo significativo allo sviluppo e alla visibilità della regione.

Queste le motivazioni del riconoscimento:

Originario di Piedimonte Matese, ha intrapreso il suo percorso in Coldiretti a vent’anni, passando per Caserta, Reggio Calabria, Cosenza, Salerno, Avellino, per poi ricevere il prestigioso e meritato incarico di Direttore di Coldiretti Campania e della Federazione di Napoli, frutto di una dedizione di una professionalità che hanno consentito alla Federazione di raggiungere i risultati davvero meritori.

Assoluto protagonista della rappresentanza agricola regionale, ha vinto le sue battaglie sui tavoli istituzionali, anche quelle più ardue, con spirito passionale innovatore, accompagnando le aziende agricole verso il futuro, senza mai dimenticare le tradizioni illegale spirituale proprio di chi si prende cura della terra, coltivandola seriamente con amore.

Salvatore Loffreda è un grande formatore di persone, prima ancora che di collaboratori, capace di fondere la propria profonda umanità con l’esercizio che le responsabilità, contribuendo al miglioramento del tessuto socio economico regionale.

Uomo dalle grandi capacità, mosso da profondi valori sociali e solide basi culturali, capaci di esportare storia, prodotti e territorio, con il coraggio della caparbietà di insistere e resistere per essere presenti nei mercati internazionali e guardare con fiducia al grande futuro del Made in Italy.

Salvatore Loffreda, ama narrare la sua campagna, una regione delle mele e le risorse, culla ad un patrimonio in un astronomico senza uguali.

La sua è una meravigliosa esperienza meravigliosa esperienza di vita, che ricorda quanto l’uomo appartenga alla terra e quanto la richieda rispetto e dedizione e quanto la Terra risieda rispetto e dedizione.