Al Consiglio regionale Campania insediata Consulta Garanzia Statutaria

Francesco Eriberto d’Ippolito eletto Presidente

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Si è insediata la Consulta di Garanzia Statutaria, organo di alta consulenza giuridica presso il Consiglio Regionale della Campania, che, a seguito delle nomine effettuate da parte del Consiglio regionale della Campania, è composta da Francesco Eriberto d’Ippolito, docente universitario ed avvocato, Domenico Santonastaso, avvocato patrocinante presso le giurisdizioni superiori, Barbato Iannuzzi, avvocato patrocinante presso le giurisdizioni superiori e Pierluigi Petrillo, docente universitario.

La Consulta ha eletto all’unanimità Presidente Francesco Eriberto d’Ippolito, e Vicepresidente, Domenico Santonastaso.