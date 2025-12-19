Al Comune Napoli prima della 2 giorni screening ‘Occhio al neo oculare’

Prossimo appuntamento il 15 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è svolta oggi presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo la prima delle due giornate di screening gratuito dal titolo ‘Occhio al neo oculare’, evento organizzato dall’Assessorato alla Salute e al Verde in collaborazione con la Società Cooperativa Medica KOS s.r.l.

L’iniziativa ha riscosso grande successo, sono stati effettuati in totale 38 screening rivolti ai dipendenti del Comune di Napoli, provenienti dalle sedi centrali e dalle sedi periferiche.

L’appuntamento è rinnovato per il 15 gennaio, per la seconda giornata di screening gratuiti.