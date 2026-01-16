Al Chiostro del Bramante ripartono le attività per famiglie

Dal 18 gennaio le domeniche in famiglia

A partire dal 18 gennaio 2026 fino al 15 febbraio 2026, DART Chiostro del Bramante avvia una nuova edizione delle attività dedicate a famiglie e bambini, inserite nel programma educativo che accompagna la programmazione espositiva del museo.

Le attività, della durata di circa un’ora, si svolgono ogni domenica alle ore 10.30 e sono rivolte a famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni. L’attività si svolge in doppia lingua, italiano/inglese.

Il nuovo ciclo di appuntamenti, intitolato Un fiore per guardare il mondo, invita adulti e bambini a esplorare l’arte attraverso un approccio partecipativo che unisce osservazione, racconto e pratica creativa.

L’attività prende avvio dalle opere esterne della mostra in corso e prosegue con un laboratorio in cui i partecipanti, adulti e bambini assieme, realizzano un fiore simbolico, inteso come strumento per osservare lo spazio museale da una prospettiva diversa.

Al termine, le famiglie possono visitare autonomamente la mostra, integrando l’esperienza educativa con il percorso espositivo.

Le attività sono strettamente connesse alla mostra attualmente in corso, ‘FLOWERS. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale’, un progetto espositivo che attraversa cinque secoli di storia dell’arte e mette in dialogo opere storiche e contemporanee, installazioni immersive e sperimentazioni tecnologiche.

Il tema floreale diventa così un punto di partenza per percorsi educativi che stimolano l’osservazione, la curiosità e una riflessione sul rapporto tra arte, natura e ambiente, offrendo alle famiglie un contesto ideale per un’esperienza condivisa all’interno degli spazi museali.

Altre informazioni:

Quando?

Ogni domenica a partire dal 18 gennaio 2026, alle ore 10:30, fino al 15 febbraio 2026 compreso.

Durata: circa 60 minuti. accoglienza + visita alle opere esterne + laboratorio. A seguire, visita autonoma alla mostra

Lingua: italiano e inglese

Biglietti:

● Bambini (4 – 10 anni): Attività + ingresso mostra → 15€

● Adulti accompagnatori: Attività + ingresso mostra → 19€

Eventuali altri fratellini più piccoli che partecipano all’attività parzialmente, corrisponderanno un biglietto ridotto, 10€

Come partecipare?

L’attività è su prenotazione, clicca qui entro il venerdì precedente, oppure è possibile presentarsi direttamente in biglietteria 15 minuti prima dell’inizio, previa disponibilità di posti. Il pagamento va effettuato direttamente in biglietteria 15 minuti prima dell’inizio dell’attività.

Per maggiori info consultare il seguente link: https://www.chiostrodelbramante.it/post_attivita/4310/