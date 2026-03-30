Al Cavalcanti di Napoli il progetto ‘Guida ResponsabilMente’

La Città Metropolitana di Napoli incontra gli studenti dell’Istituto alberghiero per promuovere comportamenti sicuri alla guida

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Si terrà domani, martedì 31 marzo, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso l’IPSEOA ‘Ippolito Cavalcanti’ di Napoli l’incontro del progetto ‘Guida ResponsabilMente’, promosso dalla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Fondi comunitari e mobilità sostenibile, nell’ambito del programma nazionale ANCI sulla mobilità sicura, finanziato dal Dipartimento per le Politiche contro la Droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo contro l’incidentalità notturna.

L’iniziativa, rivolta agli studenti degli istituti superiori di Napoli e provincia, punta a ridurre l’incidentalità stradale attraverso la sensibilizzazione dei giovani sui rischi della guida irresponsabile: dall’uso del cellulare alla guida, al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, fino ai pericoli gravissimi dell’alcol e delle droghe alla guida.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica Carmela Libertino, della funzionaria della Città Metropolitana Marina Ferone e della dirigente ASL Napoli 1 Centro Cinzia Vesce, una sessione accademica curata dai professori Alfonso Montella e Filomena Mauriello del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università Federico II di Napoli.

Seguirà il modulo ‘Sulla Buona Strada’ a cura dell’ASL Napoli 1 Centro, con simulazioni pratiche che permetteranno agli studenti di sperimentare in prima persona gli effetti della guida in stato di alterazione.

L’incontro sarà moderato dalla docente Paola Graziano.

L’incontro termina con le testimonianze dirette dei parenti e amici delle vittime della strada, momento sempre particolarmente toccante di queste giornate formative, e con gli interventi e le domande degli studenti.

Prossimi appuntamenti il 14 aprile al liceo Emilio Segré di Mugnano, il 28 aprile doppio appuntamento al liceo Arturo Labriola a Napoli e all’Istituto superiore tecnico statale Giuseppe Moscati di Sant’Antimo, per terminare il prossimo 5 maggio all’Istituto superiore Francesco Morano di Caivano.