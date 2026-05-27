Al Castello di Santa Severa mostra su Marilyn Monroe

Un grande omaggio a una delle dive più iconiche del cinema mondiale, nel centenario della sua nascita

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Dal 1° giugno 2026, con apertura straordinaria, al Castello di Santa Severa apre al pubblico la mostra ‘Happy Birthday to You Marilyn Monroe’, un grande omaggio dedicato a una delle dive più amate del cinema mondiale, nel centenario della sua nascita, avvenuta a Los Angeles il 1° giugno 1926.

La Mostra è inserita in ‘Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026’ e nel più ampio programma di valorizzazione e promozione culturale del Castello di Santa Severa, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di rendere il complesso monumentale sempre più accessibile e attrattivo per cittadini e visitatori.

Attraverso cento opere, Marilyn Monroe, una delle dive più iconiche del cinema mondiale, rivive nello sguardo e nell’interpretazione di artisti contemporanei differenti per stile, linguaggio e sensibilità, dando vita a un percorso espositivo intenso, emozionante e sorprendente.

La mostra si articola in due sezioni principali: da una parte trentasei opere dedicate a Norma Jeane, tante quanti gli anni della sua vita, commissionate dal curatore Paolo Pancaldi a trentasei artisti contemporanei; dall’altra una straordinaria raccolta di lavori provenienti da collezioni private, realizzati dagli anni Sessanta a oggi, con firme di rilievo come Andy Warhol, Mimmo Rotella, Lamberto Pignotti e molti altri.

Dipinti, fotografie, collage, sculture, serigrafie, fotomontaggi e tecniche miste raccontano non solo il mito di Marilyn, ma anche il suo lato più umano e fragile, esplorando il ruolo della diva come musa e simbolo capace di attraversare generazioni fino ai giorni nostri.

Il progetto, ideato e curato da Paolo Pancaldi, storico operatore culturale, è una mostra in continua evoluzione che negli anni si è arricchita di nuove opere e contributi artistici, rendendo ogni edizione unica.

In esposizione opere di Andy Warhol, Mimmo Rotella, Bernard Aubertin, Pablo Echaurren, Paul Kostabi, Omar Ronda, Bruno Donzelli, CelsAuri, Giuseppe Chiari, Giuliano Grittini, Angelo Colagrossi, Massimo Sansavini, H&H, Riccardo Resta, KRM, Jacobo de Chirico, Malipiero, Paolo Dolzan, LA II, Mauro Magni, Vito Bongiorno, Lucia Marcucci e altri protagonisti della scena artistica contemporanea.

Per celebrare Marilyn Monroe, venerdì 5 giugno alle ore 20:30 è inoltre in programma un evento speciale con la prima assoluta del 2026 dello spettacolo teatrale ‘Marilyn Monroe. Troppo bionda per essere creduta’, scritto e interpretato da Melania Giglio, attrice e mezzosoprano già apprezzata per i suoi intensi ritratti dedicati a Édith Piaf e Amy Winehouse.

Lo spettacolo restituisce al pubblico il volto più autentico e fragile di Marilyn Monroe, andando oltre l’immagine costruita da Hollywood per raccontare il conflitto interiore tra la diva e Norma Jeane Baker, la giovane donna cresciuta tra solitudine e difficoltà.

Attraverso diari segreti, poesie inedite e lettere mai spedite, emerge un ritratto intimo e profondo dell’icona americana.

La regia è firmata da Daniele Salvo, tra i più autorevoli registi del panorama teatrale nazionale, mentre tutti i brani musicali saranno eseguiti dal vivo dalla stessa Melania Gigli.

Ulteriori informazioni sul sito https://www.castellodisantasevera.it/.

Scheda Info Mostra

Titolo mostra ‘Happy Birthday to You Marilyn Monroe’

Dove Castello di Santa Severa

SS1 Via Aurelia, Km 52,600,

00058 – Santa Severa/Santa Marinella (RM)

Inaugurazione 1° giugno 2026

Apertura al pubblico Dal 1° giugno al 30 agosto 2026, chiuso il lunedì.

Giugno ore 9:00/18:00 sabato e domenica ore 10:00/19:00.

Luglio e agosto 17:00/23:00

Biglietto Intero 7€ +3 biglietto museo del Castello

Ridotto 5€+3€ biglietto museo del Castello

Residenti Regione Lazio, over 65, giornalisti, forze dell’ordine, studenti, under 14, dipendenti LAZIOcrea, dipendenti Regione Lazio, Bella x Noi, ospiti Ostello

Gratuiti bambini fino a 6 anni, disabili e accompagnatori

Info Informazioni Biglietteria, attivo martedì, mercoledì e venerdì, giugno orario: 9:30 – 17:30/ luglio e agosto orario: 16:00 – 23:00

Tel+390651689812 biglietti@castellodisantasevera.it

Ente promotore Regione Lazio

Organizzazione LAZIOcrea S.p.a.

A cura di Paolo Pancaldi