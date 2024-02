Al Carnevale di Viareggio appello per liberazione di Narges Mohammadi

È possibile firmare l’appello anche online

In occasione del corso mascherato del Carnevale di Viareggio di martedì 13 febbraio, ‘La Toscana delle Donne’, progetto della Regione Toscana, rilancia l’appello presentato e aperto a novembre scorso, per la liberazione della premio Nobel iraniana, Narges Mohammadi.

In piazza Mazzini a Viareggio sarà presente un tavolo per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti e le libertà delle donne nel mondo e per sottoscrivere l’appello che, unendosi alla mobilitazione internazionale, chiede il rilascio immediato dell’attivista imprigionata dalle autorità iraniane dal maggio 2016.

Sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità di genere nel mondo è un impegno che Oxfam e Regione Toscana porteranno avanti anche nei prossimi mesi, in continuità con il lavoro che l’ONG svolge al fianco delle donne in contesti fragili e di crisi umanitarie.

Dopo questo primo appuntamento l’organizzazione sosterrà la diffusione dell’appello della Regione Toscana in favore della liberazione della premio Nobel iraniana, nel quadro di una serie di iniziative territoriali dedicate alle disuguaglianze di genere, ai diritti e libertà delle donne nel mondo.

In quella giornata il Presidente della Regione Eugenio Giani e la capo di Gabinetto Cristina Manetti inaugurano a Viareggio anche la mostra di Massimo Sestini, che ha accompagnato la seconda edizione de ‘La Toscana delle Donne’ e che darà visitabile presso il Museo del Carnevale alla Cittadella.

Sarà una selezione della mostra aperta a novembre: volti femminili che rimandano a vite di lavoro, di impegno professionale, di legame stretto con territori e paesaggi della nostra regione.

Soggetti molto diversi l’uno dall’altro, ma che rappresentano tutti un’intera storia, trasmettendo quella bellezza che non risiede negli effetti speciali, ma nell’autenticità.

L’appello per la liberazione di Narges Mohammadi può essere firmato anche online a questo link.