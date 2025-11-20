AITH CISAL Caserta: Salutiamo nomina Garante dei Disabili di Aversa

Riceviamo e pubblichiamo.

L’AITH CISAL Caserta, a nome del Segretario provinciale, Luciano Gentile, rivolge alla Dott.ssa Francesca Mandato, nominata Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Aversa, i migliori auguri di buon lavoro, confermando la piena disponibilità dell’associazione per ogni iniziativa utile sul tema.

Luciano Gentile dichiara:

Dopo mesi accidentati per la nomina del garante dei disabili ad Aversa, è stata finalmente restituita voce a chi non aveva più rappresentanza.

Con la nostra azione determinata e continua abbiamo ottenuto i risultati sperati e, dopo circa due anni, l’Amministrazione ha individuato una figura istituzionale di rilievo, della cui esperienza e capacità mi ritengo pienamente convinto.

Pur non essendo chiara la procedura adottata per la nomina e ritenendo che, come spesso accade ad Aversa, possa essere stata creativa, è certo che la persona scelta per rappresentare i disabili sia di profilo elevato.