AISLA in Senato sul tema delle cure palliative

Le Neuroscienze, la Società delle Cure Palliative insieme per un progetto assistenziale condiviso che permetta al SSN Cure Palliative precoci, adeguate per le gravi malattie neurologiche

La Società delle Scienze Neurologiche Ospedaliere, SNO, insieme alla Società Italiana di Neurologia, SIN, alla Società Italiana di Cure Palliative, SICP, e all’Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali, AINAT, hanno portato ieri in Senato, nel corso di una conferenza stampa, un tema cruciale per la sanità pubblica e per i diritti dei pazienti: la piena attuazione delle norme sulle cure palliative nelle malattie neurologiche gravi.

Il punto di partenza è un’evidenza clinica condivisa da neurologi e palliativisti: malati neurologici in condizioni avanzate – come gravi patologie neurodegenerative, stati di minima responsività o declino cognitivo severo – affrontano percorsi di malattia e fine vita complessi, spesso segnati da sofferenza evitabile e da disomogeneità assistenziale sul territorio.

Le società scientifiche spiegano:

La normativa esiste, ma troppo spesso non viene applicata in modo uniforme e concreto.

Analogamente, l’accesso alle cure palliative – sancito dalla Legge 38/2010 – risulta dopo 15 anni ancora applicata nel nostro paese in modo disomogeneo territorialmente e parziale e soprattutto, ma non solo, nelle patologie neurologiche.

Le società scientifiche ritengono che le cure palliative, come sottolineato dal position paper dell’American Academy of Neurology, 2022, non accelerano la morte ma migliorano la qualità della vita, il controllo dei sintomi e il supporto ai familiari per pazienti in gravi condizioni e dovrebbero essere integrate precocemente nel percorso di cura.

L’obiettivo dell’incontro in Senato è stato quindi in sintesi:

• Garantire in ogni contesto terapeutico-assistenziale Cure Palliative, sia in termini di competenze professionali sia di risorse, in attuazione della Legge n 38/2010, che sancisce il diritto all’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, promuovendo il miglior benessere possibile dei malati neurologici e delle loro famiglie, nella evoluzione della loro malattia.

• Promuovere e finanziare progetti di ricerca sanitaria a farmacologica, finalizzati a migliorare la qualità assistenziale e terapeutica delle cure palliative, con particolare attenzione alle patologie neurologiche ad impatto sulla qualità della vita.

• Potenziare nel contesto organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale, SSN, i percorsi e i presidi dedicati ai malati neurologici in maggiori difficoltà croniche di salute e/o con particolari problemi assistenziali nel fine vita.

Hanno partecipato con il patrocinio alla Conferenza significative Associazioni di Volontariato impegnate con diverse modalità alla tutela dei malati neurologici che rappresentano:

AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer;

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla;

AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – SLA.

Nel dibattito istituzionale aperto oggi, AISLA ha voluto richiamare l’attenzione sul tema delle cure palliative nella SLA, come componente essenziale della presa in carico fin dalla diagnosi, nel quadro dei diritti alla salute, alla dignità e alla qualità della vita.

Dichiarazione di Stefania Bastianello, bioeticista e Direttore Tecnico AISLA: