AIFA approva la rimborsabilità in Italia di pirtobrutinib di Lilly

Una nuova opzione terapeutica per il trattamento della leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria

Riceviamo e pubblichiamo.

Lilly annuncia che l’Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha approvato la rimborsabilità di pirtobrutinib per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica, LLC, recidivante o refrattaria.

La decisione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 26 marzo 2026, rende il farmaco disponibile per i pazienti che sono stati precedentemente trattati con un inibitore covalente della tirosina chinasi di Bruton, BTK.

La LLC è un tumore del sangue caratterizzato da un accumulo nel sangue venoso periferico e negli organi linfoidi di linfociti B. Nelle fasi iniziali, la malattia si sviluppa come proliferazione di cellule “clonali”, cioè di copie identiche dei linfociti patologici interessati, a cui segue il coinvolgimento delle strutture linfatiche – linfonodi e milza – che aumentano di dimensione.

In Occidente, la LLC è la forma di leucemia più frequente negli adulti e l’incidenza è stimata in 5 casi ogni 100.000 persone. In Italia si stimano circa 3000 nuovi casi all’anno.

La malattia è tipica dell’età più avanzata, con il 40% delle diagnosi effettuate oltre i 75 anni e solo il 15% entro i 50 anni. L’età media alla diagnosi è di circa 70 anni, con una leggera prevalenza degli uomini rispetto alle donne.

Nonostante i progressi terapeutici, molti pazienti con LLC vanno incontro a multiple recidive o diventano resistenti al trattamento. Pirtobrutinib rappresenta un’innovazione terapeutica significativa, in quanto agisce come inibitore di BTK non covalente ed è capace di legarsi alla proteina target in modo differente rispetto agli inibitori covalenti di prima e seconda generazione.

Giuliana Farina, Ematologo presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ha commentato:

In Campania si registrano circa 250 nuovi casi di leucemia linfatica cronica (LLC) ogni anno. Presso il solo ambulatorio dedicato alla LLC dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano a Caserta sono attualmente seguiti circa 100 pazienti in terapia di prima e seconda linea e circa 200 pazienti in osservazione attiva. In questa popolazione la disponibilità di nuove opzioni terapeutiche per i casi recidivanti o refrattari è di grande rilevanza. In questo contesto si inserisce perfettamente la notizia della rimborsabilità di pirtobrutinib, un’opzione innovativa che arricchisce il panorama terapeutico della LLC recidivante o refrattaria, risultando efficace nel caso di pazienti già precedentemente trattati con inibitori covalenti di BTK mantenendo al contempo un profilo di tollerabilità e sicurezza particolarmente favorevole. Un importante avanzamento terapeutico che offre un’opportunità in più ai nostri pazienti.

I risultati dello studio clinico di fase 1/2 BRUIN, pubblicati su New England Journal of Medicine nel 2023 , hanno dimostrato l’efficacia del farmaco in una popolazione di pazienti fortemente pretrattata, mostrando risposte cliniche durature anche in casi di prognosi sfavorevole.

Lo studio di fase 3 CLL-BRUIN 321 ha poi messo a confronto pirtobrutinib con il trattamento standard di riferimento nello stesso setting, dimostrando la sua superiorità di efficacia.

I risultati dello studio BRUIN 321 hanno dimostrato che pirtobrutinib garantisce un’efficacia significativa in pazienti con LLC recidivante o refrattaria, con una risposta prolungata nel tempo anche dopo il fallimento degli inibitori covalenti di BTK, assicurando una migliore qualità di vita, ha continuato Farina.

Inoltre, il farmaco è caratterizzato da un buon profilo di tollerabilità, con una limitata frequenza di eventi avversi; è inoltre una terapia interamente orale, da assumere una sola volta al giorno, un aspetto da non sottovalutare, poiché favorisce una maggiore aderenza al trattamento, limita la necessità di accessi ospedalieri e alleggerisce il carico assistenziale per il caregiver.

Da ottobre 2024, pirtobrutinib è rimborsato in Italia nel trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma a cellule mantellari, MCL, recidivante o refrattario precedentemente trattati con un inibitore della BTK. A cui si aggiunge ora l’indicazione nella LLC.

Elias Khalil, Presidente e Amministratore Delegato Italy Hub di Lilly, afferma: