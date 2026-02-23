AICCRE Lombardia: l’Italia come ponte tra l’Europa e il Mediterraneo

Scandella: Con la Tunisia abbiamo avviato progetti importanti in termini economici e culturali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

L’Italia come ponte tra l’Europa e il Mediterraneo.

Questo è l’obiettivo del progetto intrapreso da AICCRE Lombardia che è stato approfondito questa mattina durante il convegno ‘La politica europea nel Mediterraneo: un ponte tra due culture per una regione più stabile e resiliente’.

Basato su itinerari culturali e gastronomici, il progetto studia le analogie tra le tradizioni italiane, lombarde e quelle della Tunisia per rafforzare le relazioni con l’Associazione dei Comuni e con gli enti locali tunisini, nonché per rinsaldare rapporti costruttivi di sviluppo attraverso anche le realtà gastronomiche intese come veicolo di amicizia, di dialogo e di sviluppo economico tra i popoli.

Il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia Jacopo Scandella, ha sottolineato:

Crediamo sia importante avere buone relazioni internazionali e costruire rapporti di conoscenza reciproca di pace e di sviluppo condiviso con gli altri Paesi, non soltanto europei, ma anche con quelli che si affacciano sul Mediterraneo. È proprio in questa zona che crediamo che vada costruito un rapporto sempre più ricco che possa portarci ad avere benefici in termini economici, di gestione dell’immigrazione, di approvvigionamento energetico. Con la Tunisia abbiamo avviato progetti importanti come gemellaggi istituzionali, turistici e gastronomici. Oggi ci siamo confrontati su un percorso di iniziative volte ad approfondire le relazioni tra istituzioni regionali e comunali, enti di formazione e aziende sempre nell’ottica che la conoscenza reciproca possa essere foriera di pace e di sviluppo.

La Presidente di AICCRE Lombardia Milena Bertani ha sottolineato:

Come AICCRE Lombardia abbiamo sottoscritto un patto con due destinazioni turistiche tunisine, Cartagine e Djerba, perché insieme a loro vogliamo iniziare a stendere le basi per un progetto che possa concludersi nella candidatura di un itinerario culturale del Consiglio d’Europa. L’itinerario è già definito, si tratta dei paesaggi del cibo del Mediterraneo. Accanto a Lombardia e Tunisia, ci saranno anche le Federazioni regionali di AICCRE che si aggregano al progetto e coinvolgeremo le associazioni del Mediterraneo con cui AICCRE nazionale ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa: Francia, Spagna, Portogallo, Malta e Grecia. Il Protocollo è finalizzato alla riscoperta delle nostre origini, alla messa in comune delle nostre civiltà e alla riscrittura di un nuovo Mediterraneo che parte dalla società civile.

Al convegno hanno partecipato il Consigliere regionale e Segretario di AICCRE Lombardia Carlo Borghetti, oltre a parlamentari e professori italiani e tunisini: numerosi gli amministratori locali presenti tra cui i Presidenti della Provincia di Sondrio Davide Menegola, della Provincia di Como Filippo Bongiasca e della Provincia di Varese Marco Magrini.

Da remoto è intervenuto il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

AICCRE

AICCRE, Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, è stata costituita nel 1952 a Roma, ispirandosi ai principi del Manifesto di Ventotene. È l’unica associazione che riunisce tutti i livelli degli enti territoriali – Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane – sulle politiche di promozione del territorio, inclusione sociale e sviluppo sostenibile.

In ambito internazionale AICCRE è la sezione italiana del Consiglio dei Comuni delle Regioni d’Europa, CCRE, la più ampia associazione europea di governi locali e regionali provenienti da 40 dei 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, compresi tutti gli Stati Membri dell’Unione europea, UE.

AICCRE promuove iniziative per lo sviluppo della cultura europea e per la costruzione della democrazia istituzionale e dell’unità politica dell’Europa in forma federale, sulla base di principi di sussidiarietà e indipendenza