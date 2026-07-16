AICCRE Lombardia: Accordo Quadro per valorizzare Medina di Tunisi

Cultura, artigianato, turismo sostenibile e rigenerazione urbana al centro della cooperazione tra la Lombardia e la Tunisia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

È stato firmato questa mattina a Palazzo Pirelli l’Accordo Quadro di Cooperazione Internazionale tra AICCRE Lombardia e MDINTI, Gruppo di Interesse Economico con sede a Tunisi impegnato nella conservazione e nella riqualificazione della Medina storica, patrimonio mondiale UNESCO.

L’accordo ha l’obiettivo di promuovere la crescita economica sostenibile e la coesione sociale e attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, dell’artigianato, del turismo e della rigenerazione urbana, favorendo nuove opportunità di formazione e occupazione, in particolare per giovani e donne, e rafforzando la collaborazione tra le due sponde del Mediterraneo.

Il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia Jacopo Scandella, PD, ha commentato:

Crediamo fortemente nel valore della diplomazia territoriale e nella necessità di costruire relazioni di cooperazione e sviluppo con i Paesi partner, in particolare con quelli dell’area mediterranea. Questo quadrante geografico è strategico per affrontare insieme le grandi sfide del nostro tempo e creare nuove opportunità di crescita condivisa. Il percorso avviato con la Tunisia si arricchisce oggi di una collaborazione concreta che vuole mettere in rete amministrazioni locali, istituzioni formative e sistema produttivo, nella convinzione che lo scambio di competenze, la valorizzazione delle eccellenze territoriali e la cooperazione tra comunità rappresentino i veri motori dello sviluppo, della pace e del benessere dei popoli.

Per secoli la Medina di Tunisi è stata un importante centro dell’artigianato tessile mediterraneo. Oggi questo patrimonio è minacciato dalla progressiva perdita delle competenze tradizionali e dalla difficoltà di trasmettere i mestieri alle nuove generazioni.

L’accordo punta a trasformare questa sfida in un’opportunità.

La Presidente di AICCRE Lombardia Milena Bertani ha spiegato:

Come AICCRE Lombardia abbiamo dato avvio a un percorso articolato in quattro progetti, che dimostrano come cultura, ambiente e sviluppo economico possano diventare strumenti concreti di inclusione sociale e cooperazione internazionale. Il primo riguarda la nascita dello SKILA Lab & Galleria, un laboratorio-museo dedicato alla tessitura della seta che sarà insieme luogo di produzione artigianale, formazione, valorizzazione culturale e promozione turistica, contribuendo a preservare un patrimonio unico e a creare nuove opportunità di lavoro per i giovani. Il secondo progetto prevede la realizzazione di orti e giardini urbani nella Medina, coinvolgendo direttamente i residenti in percorsi di educazione ambientale, produzione alimentare locale e adattamento ai cambiamenti climatici. Il terzo intervento è una scuola estiva dedicata ai bambini della Medina, per avvicinare le nuove generazioni ai temi dell’agricoltura urbana, della sostenibilità e della tutela dell’ambiente attraverso attività pratiche. Infine, il quarto progetto punta alla rigenerazione di spazi urbani degradati trasformandoli in giardini comunitari e luoghi di incontro, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e una maggiore resilienza climatica della città. Entro il prossimo mese di novembre, inoltre, grazie alla realizzazione del progetto di fattibilità, aprirà nella Medina di Tunisi la prima vetrina della Lombardia e della provincia di Como dedicata alla seta, rafforzando ulteriormente il legame storico tra due territori accomunati da una lunga tradizione serica.

La visita della delegazione tunisina in corso in questi giorni nel territorio comasco, organizzata nell’ambito del programma ‘Alla scoperta della seta’, rappresenta un ulteriore tassello di questo percorso di cooperazione internazionale volto a favorire lo scambio di competenze e buone pratiche. Tra le aziende e le realtà visitate la Tessitura Serica Taborelli e la Stamperia Ambrogio Pessina, entrambe a Montano Lucino; la Mantero Seta di Grandate e il Museo della Seta di Como.

All’appuntamento di Palazzo Pirelli ha partecipato questa mattina anche il Consigliere regionale e Segretario di AICCRE Lombardia Carlo Borghetti, PD.

AICCRE, Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, è stata fondata nel 1952 a Roma, traendo ispirazione dai valori del Manifesto di Ventotene.

Rappresenta l’unica associazione nazionale capace di unire ogni livello di governo locale – Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane – per collaborare sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’inclusione sociale e della valorizzazione del territorio. In ambito internazionale, AICCRE costituisce la sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, CCRE, la più vasta rete di amministrazioni locali attiva in 40 dei 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, inclusi tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, UE.

L’obiettivo principale dell’associazione è la promozione della cultura comunitaria, della democrazia istituzionale e dell’unificazione politica europea in chiave federale, operando nel rispetto dell’indipendenza e della sussidiarietà.