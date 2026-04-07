AIAV saluta la nomina del Ministro Mazzi

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Associazione Italiana Agenti di Viaggio, AIAV, per voce del Presidente Fulvio Avataneo, esprime le proprie congratulazioni al nuovo Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, formulando i migliori auguri di buon lavoro in una fase decisamente articolata per l’intero comparto.

Avataneo dichiara:

Il turismo organizzato, con particolare riferimento alla domanda di viaggi verso l’estero, rappresenta un presidio strategico per l’economia nazionale e per l’equilibrio dei flussi turistici.

In questi anni sono stati avviati percorsi significativi che riteniamo fondamentale proseguire in un’ottica di continuità e consolidamento, soprattutto su dossier che non possono subire ulteriori rallentamenti.

Pensiamo in primo luogo al confronto sulla nuova direttiva europea dei pacchetti turistici e alle misure urgenti necessarie per fronteggiare la crisi del turismo nel Golfo, che sta già producendo effetti negativi sull’operatività del comparto, tra instabilità delle destinazioni, volatilità della domanda e impatti sui costi e sull’organizzazione dei viaggi.

Le oltre 2.300 agenzie associate ad AIAV rappresentano un presidio insostituibile di competenze, conoscenza e assistenza per i viaggiatori e sono le prime a essere esposte nelle situazioni di crisi ed emergenza, come quella attuale.

È quindi necessario poter contare su strumenti chiari, supporto operativo e una visione condivisa per continuare a garantire qualità, sicurezza e competitività al sistema Paese, e nel contempo l’occupazione in tutta la filiera.