AIAV, CNA, Confcooperative: ‘Turismo, una filiera chiamata Italia’

Una nuova via per uno sviluppo più sostenibile del turismo, all’insegna di delocalizzazione, destagionalizzazione e supporto agli operatori

Questa mattina, 5 febbraio, nella prestigiosa cornice del Palazzo della Cooperazione, si è tenuto il convegno ‘Turismo: una filiera chiamata Italia‘, organizzato da AIAV, Associazione Italiana Agenti di Viaggio, che rappresenta oltre 2.500 agenzie di viaggio a livello nazionale, in collaborazione con CNA Turismo e Confcooperative Cultura Turismo Sport.

L’evento ha visto la partecipazione del Ministro del Turismo Daniela Santanché, accompagnato dall’Onorevole Gianluca Caramanna, Consigliere per i Rapporti Istituzionali del Ministero.

Fulvio Avataneo, Presidente di AIAV, ha dichiarato:

Il turismo italiano registra una crescita costante, superando ogni previsione ottimistica. Questo risultato positivo, però, impone una gestione accorta per salvaguardare la qualità delle esperienze offerte e contrastare il fenomeno dell’overtourism, già evidente in alcune destinazioni. È cruciale investire in delocalizzazione e destagionalizzazione, puntando su nuove forme di turismo capaci di valorizzare borghi e tradizioni locali, un patrimonio unico che rappresenta la vera essenza della nostra storia. Fare sistema e integrare realtà diverse, anche attraverso l’uso di tecnologie avanzate, è la nostra priorità. La collaborazione tra AIAV, CNA Turismo e Confcooperative Cultura Turismo Sport mira proprio a questo obiettivo, sostenendo al contempo gli operatori con strumenti innovativi e di grande valore aggiunto, grazie al contributo dei nostri partner: Gruppo Assimoco, Cooperazione Salute, DAS e M-Facility.

Nuove proposte e strumenti per un turismo diversificato

Marco Misischia, Presidente CNA Turismo, ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’artigianato e delle esperienze partecipative nell’attrarre visitatori, oltre che come volano per lo sviluppo del territorio.

In particolare, il turismo dedicato alla scoperta dei piccoli borghi e delle loro tradizioni, si sposa perfettamente con le aspettative delle nuove generazioni, sempre più interessate a esperienze autentiche e a pratiche di slow tourism.

Irene Bongiovanni, Presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport, ha ribadito l’importanza delle cooperative come elemento chiave per arricchire l’offerta turistica. Operative in settori come ricettività, attività culturali, sport ed enogastronomia, le cooperative valorizzano il territorio e pongono le basi per uno sviluppo che guarda alla sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Negli ultimi anni, CNA Turismo e Confcooperative Cultura Turismo Sport hanno sviluppato centinaia di itinerari innovativi, ampliando l’offerta con proposte diversificate: dal turismo enogastronomico a quello dei cammini, passando per esperienze legate all’artigianato, al benessere, alla sostenibilità e all’inclusione sociale.

Grazie alla piattaforma tecnologica AIAV, integrata nel portale Italia.it e disponibile in sette lingue, queste proposte sono ora accessibili agli operatori turistici di tutto il mondo, con ampie possibilità di personalizzazione degli itinerari.

L’intervento del Ministro del Turismo

Il Ministro del Turismo Daniela Santanché ha dichiarato:

Sono orgogliosa di partecipare a questo evento che unisce AIAV, CNA, Confcooperative: 3 grandi associazioni di categoria. Un esempio di come il turismo sia interconnesso: tutto funziona solo se ogni ingranaggio si muove all’unisono. La politica è una componente fondamentale nel creare le condizioni ideali affinché tutto ciò avvenga. In questi anni abbiamo fatto una serie di interventi senza precedenti nella storia della Repubblica: abbiamo istituito una banca dati del settore, riformato il comparto degli affitti brevi e delle guide turistiche; l’anno scorso abbiamo erogato 1 miliardo e 380 milioni di euro di fondi del PNRR per migliorare le strutture ricettive. Abbiamo sostenuto le agenzie di viaggi e i tour operator quando hanno vissuto un momento difficile. Ci dobbiamo riappropriare dell’orgoglio di appartenenza di essere italiani. Dobbiamo essere orgogliosi: se l’industria turistica è tornata ad essere splendente, è merito del nostro lavoro di squadra. Dobbiamo fare goal insieme e vincere la partita per creare ricchezza per tutti: in termini di lavoro e in termini qualità per la nostra Nazione.

Il ‘poker’ di AIAV: soluzioni per sostenere gli agenti di viaggio

Focus anche sugli strumenti predisposti per sostenere le agenzie di viaggio, spesso piccole realtà a conduzione familiare: AIAV ha sviluppato un piano di welfare basato su quattro strumenti principali, offerti gratuitamente o a condizioni vantaggiose.

RC Professionale – Gruppo Assimoco: una polizza completa, dedicata e di valore, con massimali personalizzabili fino a 2 milioni di euro, particolarmente vantaggiosa anche per le agenzie di nuova apertura o con fatturati limitati.

Il Salvagente: uno storico fondo di garanzia operativo dal 2018, che tutela le agenzie da insolvenze o fallimenti, garantendo il rimborso dei servizi non erogati.

Piano Sanitario Gratuito – Cooperazione Salute: copre amministratori e, a un costo ridotto, anche collaboratori e familiari. Include prestazioni diagnostiche, visite specialistiche, assistenza odontoiatrica e molto altro.

Polizza Tutela Legale gratuita – DAS: protegge le agenzie da citazioni in giudizio, offrendo copertura per spese legali, perizie e consulenze tecniche fino a 8.000 euro per caso.

Avataneo conclude:

Siamo tra le poche associazioni di categoria a offrire un simile livello di supporto ai nostri Associati grazie a uno staff dedicato che garantisce assistenza continua e sviluppa collaborazioni strategiche. Il nostro ‘poker’ risponde alle esigenze concrete degli agenti di viaggio, sostenendo il loro ruolo strategico nella filiera turistica italiana e promuovendo al contempo una maggiore sicurezza e sostenibilità del settore.

Innovazione nei pagamenti: la soluzione M-Facility SPA

Sul fronte dei pagamenti, uno dei temi più caldi per gli operatori del turismo, a causa dei limiti degli strumenti attualmente più diffusi, AIAV propone STS – Settlement Technology System, un innovativo sistema di pagamento per transazioni B2B, sviluppato da M-Facility Spa in collaborazione con Intesa Sanpaolo: il sistema utilizza bonifici bancari istantanei a costo zero, garantendo pagamenti immediati e sicuri.

Già adottato con successo da operatori del calibro di Trenitalia, STS semplifica il lavoro degli agenti, riducendo lo stress e i costi legati alla gestione delle prenotazioni.