Ai nastri di partenza la competizione clou della Lead italiana

Al CTF di Arco (TN) il Campionato Italiano Lead dedicato a Cristian Brenna

Riceviamo e pubblichiamo.

Si avvicina l’appuntamento più importante dell’anno per tutti gli appassionati della specialità “classica”, con corda e imbrago: sabato 16 e domenica 17 maggio, presso il Climbing Stadium di Arco (TN), nel Centro Tecnico Federale FASI, si disputerà il Campionato Italiano Assoluto Lead 2026.

La stagione agonistica dedicata alla specialità Lead è entrata nel vivo, con l’avvio della Coppa del Mondo Lead in Cina e con due tappe di Coppa Italia già disputate, e diventa infuocata con la sfida del Campionato.

Infatti, questo appuntamento, oltre a decretare i nuovi Campioni di specialità, avrà un ruolo fondamentale per l’elaborazione della classifica combinata con il Trial Nazionale e avrà quindi un importante peso per la definizione della squadra azzurra che parteciperà alle prossime date di World Cup.

Le vie della competizione saranno progettate dal Capo tracciatore Martino Sala, coadiuvato dai tracciatori aggiunti Luca Camanni, Alejandro Ventajas e Davide Bassotto.

La dedica a Cristian Brenna

Quest’anno il Campionato sarà intitolato alla memoria dell’Appuntato scelto della Guardia di Finanza Cristian Brenna, alpinista e arrampicatore, ex atleta della Nazionale e tecnico federale, mancato tragicamente a giugno 2025.

Con questa iniziativa la FASI vuole rendere omaggio alla figura di Brenna, al suo valore umano e sportivo, nonché al profondo legame con il mondo dell’arrampicata e con la Federazione.

Il Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, Davide Battistella, ha dichiarato:

Dedicare il Campionato Italiano Lead alla memoria di Cristian Brenna rappresenta per tutta la nostra Federazione un gesto dal valore profondo. Cristian ha incarnato al meglio i valori dell’arrampicata sportiva: passione, competenza, spirito di sacrificio e amore autentico per la montagna e per questo sport. È stato un atleta straordinario, un tecnico stimato e soprattutto una persona capace di lasciare un segno umano indelebile in chiunque abbia condiviso con lui un tratto di strada. Ad Arco celebreremo i migliori atleti italiani della Lead, ma sarà anche l’occasione per ricordare e rendere omaggio a un uomo che ha dato tantissimo all’arrampicata italiana e alla nostra comunità sportiva.

I protagonisti

Saranno pronte a dare spettacolo le migliori specialiste italiane, fra cui la regina della Lead italiana, Laura Rogora, Fiamme Oro, 8 volte Campionessa Italiana, reduce dalla finale in Coppa del Mondo in Cina; Ilaria Maria Scolaris, SASP, detentrice della Coppa Italia 2025, argento al Trial Nazionale; Savina Nicelli, Fiamme Oro, oro nella tappa di Coppa Italia di Varese; Valentina Arnoldi, Ragni di Lecco, bronzo nella tappa di Coppa Italia a Pero; Claudia Ghisolfi, Fiamme Oro, vice Campionessa Italiana in carica, argento a Pero e bronzo a Varese; Matilda Liù Moar, AVS Brixen, argento nella tappa di Varese; Viola Battistella, Fiamme Oro, bronzo al Trial Nazionale.

Un bellissimo parterre di esperti di verticalità si confronterà anche nel comparto maschile, a partire da Filip Schenk, Fiamme Oro, Campione Italiano in carica, oro in Coppa Italia a Pero, argento al Trial Nazionale, reduce dalla finale di Coppa del Mondo in Cina; Stefano Ghisolfi, Fiamme Oro, 9 volte Campione d’Italia; Giovanni Placci, Fiamme Oro, vice Campione Italiano, detentore della Coppa Italia 2025, oro al Trial Nazionale; Giorgio Tomatis, Centro Sportivo Esercito, oro in Coppa Italia a Varese, bronzo a Pero; Andrea Chelleris, Fiamme Oro, vice Campione Italiano U17, argento in Coppa Italia a Varese; Riccardo Vicentini, Fiamme Gialle, bronzo al Campionato Italiano 2025, argento in Coppa Italia a Pero; Ernesto Placci, Carchidio-Strocchi, Vice Campione Italiano U21, bronzo a Varese, reduce dalla sua prima esperienza in Coppa del Mondo.

Gli ingredienti per una sfida di alto livello tecnico, con nervi saldi, muscoli tesi e obiettivo fisso verso il top ci sono tutti, e cresce di minuto in minuto l’aspettativa per questa competizione fondamentale per l’arrampicata sportiva italiana.

Programma di gara

Sabato 16 maggio

Dalle ore 10:00 alle ore 14:30 qualifiche

Domenica 17 maggio

Dalle ore 10:30 alle ore 13:30 semifinali

Dalle ore 16:30 alle ore 17:45 finali

Ore 18:00 cerimonia di premiazione

Sarà possibile seguire la diretta streaming delle fasi di semifinale e finale della competizione sul canale Climbing TV ai seguenti link: https://tv.sportface.it/watch/0a0c0b00-b7f6-4227-83c3-0e06ca37dfd4

Link all’app: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990