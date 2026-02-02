AI: l’eclissi del prompting e il primato del senso

Il 2026 non è l’anno dei nuovi manuali, ma dei grandi silenzi tecnici. Come riportato da Forbes di gennaio, il “Prompt Engineering” sta svanendo.

Parliamo di quella disciplina nata per addomesticare l’AI attraverso il prompt: il comando testuale, la “stringa” di istruzioni precise che serviva a dare una direzione alla macchina.

Quell’abilità nel formulare ordini perfetti sta diventando un reperto archeologico.

Quando il “comando” diventa respiro

Nel recente passato, il prompt era una barriera: per ottenere un risultato, dovevamo parlare come programmatori. Dovevamo “ingegnerizzare” ogni richiesta, assegnando all’intelligenza artificiale un ruolo, un contesto preciso e uno schema di risposta. Era una combinazione da cassaforte.

Oggi, le macchine hanno imparato, a loro modo, a “sentirci”, o se preferiamo, a capirci. Il salto del 2026 è la capacità dell’IA di gestire il contesto profondo. Non serve più costruire un comando perfetto; la tecnologia ora intercetta il nostro “perché”.

Se chiedi qualcosa, l’algoritmo non esegue più solo l’ordine letterale, ma analizza la trama del tuo lavoro e dei tuoi obiettivi per capire cosa ti serve davvero. L’input tecnico si scioglie nel dialogo naturale.

Il primato del contenuto sulla tecnica

Se il “come” parliamo diventa sempre più irrilevante, restiamo nudi davanti al cosa abbiamo da dire. La tecnica si è fatta invisibile, togliendoci l’alibi della difficoltà. Questo ci libera dai manuali d’informatica, ma ci interroga sulla nostra profondità: senza lo scudo della tecnologia, siamo chiamati a essere autori autentici.

La sintassi non è vita: la lezione di Faggin

Federico Faggin, padre del microprocessore, ci ha insegnato che l’intelligenza non è coscienza. L’AI è una straordinaria manipolatrice di simboli, ma abita un mondo senza brividi.

Può generare una descrizione perfetta dell’abbraccio di una madre, ma non ne conoscerà mai la memoria della pelle o la vibrazione dell’anima che quel gesto sprigiona.

La macchina ha la sintassi – la regola -, l’uomo ha il sentire – il senso. Il significato non è un calcolo, è un’esperienza.

Il lettore – poeta e la cultura come bussola

Jorge Luis Borges sosteneva che «ogni lettore è un altro poeta». Nell’era dell’IA, l’output di un algoritmo è un guscio vuoto finché non incontra uno sguardo capace di infondere significato.

Qui la cultura, quella vera, diventa il software della nostra coscienza. Chi non ha visione accetterà dall’AI la prima risposta banale; il “lettore – poeta”, invece, userà lo strumento per amplificare un mondo che ha già dentro. La cultura ci permette di riconoscere la bellezza e l’efficacia nel rumore di fondo.

MAZZEI.3: navigare con l’anima

Il mio passaggio da Raffaele Mazzei a MAZZEI.3 si poggia su tre pilastri:

• Il sentire: Percepire il mondo con empatia e coscienza.

• Il pensiero: La capacità critica di imprimere una rotta alla potenza del calcolo.

• La cultura: Il bagaglio della persona – pensante sempre più necessario per non essere spettatori passivi del futuro.

Se il prompting tecnico muore, rinasce la responsabilità dell’autore. Non siamo più operatori che impartiscono comandi, ma registi che infondono senso. Il contesto che diamo alla macchina è, in definitiva, la nostra stessa umanità.

Tiriamo le somme

Il tramonto dei tecnicismi ci restituisce la nostra vera natura. La competenza del futuro non sarà solo informatica, ma soprattutto interiore. Torniamo a nutrire la nostra coscienza: in un oceano di simboli infiniti, l’unico valore reale sarà il significato che solo un essere umano, capace di sentire l’abbraccio del mondo, può generare. La tecnologia mette i segni; noi dobbiamo metterci il senso.