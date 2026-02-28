Agroalimentare Lazio, i migliori oli della regione a Casa Sanremo

Le dichiarazioni di Righini e Raffa

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Lazio approda a Casa Sanremo, nel cuore dell’evento mediatico più seguito d’Italia.

Al Roof Restaurant gestito dal Gambero Rosso, una selezione dei migliori oli extravergine della regione sarà protagonista di degustazioni dedicate, portando qualità e identità olivicola laziale in uno dei palcoscenici più prestigiosi della scena nazionale.

L’iniziativa, promossa da Regione Lazio e ARSIAL in collaborazione con Gambero Rosso, valorizza una selezione di oli premiati con le ‘Tre Foglie’, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Oli d’Italia.

Un segnale chiaro della crescita qualitativa dell’olivicoltura regionale e della sua capacità di competere ai massimi livelli.

Fino al termine dell’evento, gli oli del Lazio saranno proposti in abbinamento ai piatti del Roof Restaurant, all’interno di un contesto che unisce alta cucina, comunicazione e grande visibilità mediatica.

Una vetrina strategica che consente di intercettare operatori, giornalisti, opinion leader e protagonisti del mondo dello spettacolo.

Casa Sanremo rappresenta infatti un punto di incontro tra cultura, gastronomia e media, e offre al Lazio l’opportunità di raccontare il proprio patrimonio agroalimentare a un pubblico ampio e qualificato.

L’Assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini dichiara:

La presenza del Lazio a Casa Sanremo conferma la volontà della Regione di investire con determinazione nella promozione delle proprie eccellenze agroalimentari. L’olio extravergine rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra identità produttiva e culturale. Sostenere le imprese e valorizzare le produzioni di qualità significa rafforzare la competitività del territorio e dare riconoscimento al lavoro di tanti produttori che ogni giorno puntano su innovazione e qualità.

Il Presidente di ARSIAL, Massimiliano Raffa, dichiara:

Portare l’olio del Lazio a Casa Sanremo significa scegliere un palcoscenico di grande impatto per valorizzare le nostre eccellenze. Questo è l’anno in cui abbiamo messo l’olio al centro delle nostre politiche di promozione, perché il Lazio non è una realtà emergente, ma una regione che ha consolidato una propria autorevolezza nel panorama oleario italiano. Al Roof Restaurant del Gambero Rosso presentiamo oli che hanno ottenuto il massimo riconoscimento nazionale, espressione di territori, competenze e tendenza all’innovazione. È un’occasione per rafforzare l’immagine del Lazio come regione capace di coniugare tradizione produttiva e visione contemporanea.

La presenza a Casa Sanremo si inserisce nel percorso di promozione delle filiere agroalimentari regionali avviato da Regione Lazio e ARSIAL, con l’obiettivo di sostenere le imprese, accrescere la riconoscibilità delle produzioni di qualità e consolidare il posizionamento del Lazio nei contesti più qualificati della scena nazionale.