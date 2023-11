Agroalimentare, a Pisa arriva ‘Cacio!’

Appuntamento il 4 e 5 novembre alla Stazione Leopolda

Sabato 4 e domenica 5 novembre 2023 il salone storico della Leopolda accoglierà la prima edizione di ‘Cacio!’ La stazione dei formaggi.

L’area espositiva sarà dedicata ai caseifici toscani, che proporranno assaggi e curiosità sulla produzione del formaggio non industriale: formaggi erborinati, a pasta filata, cremosi, stagionati, fermentati sono alcuni esempi delle lavorazioni proposte dalle aziende partecipanti.

Nella sala laboratori maestri assaggiatori e sommelier condurranno degustazioni guidate e abbinamenti con vini, birre artigianali, mieli e confetture.

Obiettivo dell’evento è promuovere le produzioni casearie toscane che esaltano la tradizione attraverso la costruzione di un progetto inedito che potrà rendere la città di Pisa un punto di riferimento regionale per il settore agro caseario, come la città di Bergamo per la Lombardia o Bra per il Piemonte.

Ha detto la Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare della regione Toscana, Stefania Saccardi:

I prodotti caseari della nostra regione sono tra le specialità che contribuiscono a rendere la Toscana famosa nel mondo, prodotti che rappresentano la nostra tradizione secolare e costituiscono anche la base di una dieta mediterranea sana ed equilibrata. Pertanto, con convinzione e piacere abbiamo sostenuto una manifestazione come ‘Cacio!’ Un evento che nell’ambito delle nostre politiche di valorizzazione dell’agroalimentare, rappresenta un tassello ulteriore a rafforzare le tradizioni, la qualità e i territori toscani.

I caseifici

Quattordici caseifici presenteranno una selezione di alta qualità della produzione toscana.

La Toscana centrale sarà rappresentata dall’Azienda Agricola Biologica I Due Falcetti di Castelfiorentino, dalla Fattoria Le Caprine di Gambassi Terme, dalla Latteria Riccianico di Firenzuola e dall’Azienda Agricola Spinelli di Lamporecchio. Dalle montagne pistoiesi scenderanno l’Azienda BioAgrituristica I Taufi di Cutigliano, la Fattoria La Lama di Gavignana e le Azienda Agricole Le Granaie e Catia Verdetti di San Michele Piteglio.

Dal territorio lucchese arriveranno l’Agriturismo Le Coppelle di Stazzema, Scoppolato di Camaiore e il Caseificio Bertagni di Pieve Fosciana. La Valdicecina sarà rappresentata dall’Azienda Agricola Castrogiovanni e dalla Fattoria Lischeto di Volterra.

Infine, dal grossetano salirà a Pisa l’Azienda Agrocasearia Loi di Magliano in Toscana.

I caseifici saranno affiancati dall’Apicoltura Biologica Regina di Noce, da alcuni birrifici artigianali e dallo spazio enoteca curato dall’Associazione Italiana Sommelier.

Le iniziative di approfondimento

I visitatori avranno la possibilità di approfondire la conoscenza del mondo dei formaggi grazie ai laboratori e alle degustazioni ideate per ‘Cacio!’.

Sabato 4 novembre alle ore 11:00 il maestro assaggiatore Delio Neri condurrà un degustazione tecnica dedicata all’approfondimento delle caratteristiche e dei corredi sensoriali offerti dai formaggi in esposizione.

Nel pomeriggio alle ore 17:00 appuntamento con la prima ospite di eccezione: Manuela Vanni presenterà il volume ‘Formaggi fatti in Casa’ edito da Giunti coinvolgendo i partecipanti nella preparazione di una ricetta dedicata alla preparazione del formaggio vegetale.

Alle ore 18:00 completeranno il programma delle prima giornata gli abbinamenti formaggi e miele proposti dal maestro assaggiatore Marco Franchini.

Domenica alle ore 11:00 la manifestazione si aprirà con una degustazione dedicata all’incontro tra vino e formaggi condotta dai sommelier AIS sotto la guida esperta del capo delegazione Alessandro Balducci.

Alle ore 16:00 il giornalista e autentico guru della birra artigianale Simone Cantoni condurrà i partecipanti alla scoperta dei mille possibili abbinamenti tra birra e formaggi.

Dulcis in fondo, alle ore 18:00 la maestra pasticcera Candida Cillo di Cioccorocolato presenterà un laboratorio di pasticceria con l’impiego di formaggi freschi e cremosi: la ricetta scelta per ‘Cacio!’ è una charlotte alla ricotta con pere cotte a bassa temperatura e noci pecan.

Orari di apertura

L’area espositiva sarà aperta nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 novembre dalle ore 11:00 alle 20:00.

Cacio! si svolgerà in un ambiente chiuso e riscaldato. Ai visitatori più piccoli sarà dedicata un’area giochi attrezzata.

L’ingresso è libero.