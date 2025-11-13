Agritech Job Fair: studenti dell’Agritech Academy incontrano le aziende

Appuntamento il 18 novembre nel Complesso di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Martedì 18 novembre con inizio alle ore 11:30 si terrà, presso l’aula Magna, Modulo C, 2° piano, del Complesso di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Agritech job fair.

L’Agritech job fair è la giornata di fine corso per gli studenti della terza annualità dell’Agritech Academy che avranno l’opportunità di incontrare aziende del settore agroalimentare interessate a conoscere le nuove figure professionali da inserire nelle loro filiere produttive.

All’evento parteciperanno il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, il Direttore del Dipartimento Agraria di UNINA e Direttore scientifico del Centro Nazionale Agritech, Danilo Ercolini, il Presidente dell’Unione nazionale Italia Ortofrutta Andrea Badursi, il Direttore Generale di ANICAV Giovanni De Angelis, il Presidente Calabria e membro di giunta nazionale Coldiretti Franco Aceto, il Direttore delle strategie di Confagricoltura Nicolò Mascheroni Stianti e il Coordinatore Agritech Academy, Giovanni Battista Chirico.

Nel corso della cerimonia, moderata dalla giornalista del Sole 24 Ore, Manuela Soressi, alcuni ex studenti parleranno della loro esperienza nel mondo del lavoro, dando consigli ai neo-diplomanti che si accingono a svolgere colloqui di lavoro con i rappresentanti delle 12 aziende presenti.

Tra queste: Diagram Group spa, Euro.Soft s.r.l., Koppert Italia srl, Agrosistemi Srl, O.P. Rago, O.P. Terra Orti, Ariespace srl, FEA Consulting, EVJA s.r.l., Samagri, BIP Group – Business Integration Partners spa., Anvest Health spa.