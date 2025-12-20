Agricoltura, Toscana rinnova intesa contro caporalato e sfruttamento

Al protocollo aderiscono storicamente enti pubblici e parti sociali

La Toscana rinnova per il 2026 il ‘Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura’.

L’intesa, sottoscritta per la prima volta dieci anni fa, rappresenta lo strumento con il quale la Regione e gli altri firmatari contribuiscono a innalzare attraverso azioni coordinate i livelli di legalità, salute e sicurezza sul lavoro nel mondo agricolo.

Al protocollo aderiscono storicamente enti pubblici e parti sociali: la Direzione interregionale per il Centro Italia dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, le direzioni regionali toscane di Inps e INAIL, CGIL Toscana, FLAI – CGIL Toscana, CISL Toscana, FAI – CISL Toscana, UIL Toscana, UIL – UILA territori toscani, Coldiretti Toscana, CIA Toscana, Confagricoltura Toscana, AGCI Toscana, Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue, Confcooperative Toscana

Confermati gli assi principali su cui i firmatari si impegnano, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, a muoversi per combattere fenomeni a casi di caporalato e sfruttamento lavorativo.

Dall’attivazione di interventi coordinati tra gli organismi pubblici di controllo e quelli paritetici di prevenzione alla promozione di concrete azioni a garanzia delle condizioni di legalità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dall’individuazione e diffusione di pratiche per valorizzare e incentivare le imprese che operano in condizioni di legalità e sicurezza, alla previsione di meccanismi di condizionalità per l’accesso ai fondi europei alla tutela dei diritti contrattuali dei lavoratori e dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel Protocollo restano centrali le iniziative di formazione e informazione per datori di lavoro e lavoratori e il rafforzamento del ruolo dei Centri per l’Impiego per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro regolare.

A proporre in Giunta la delibera per il rinnovo del protocollo, gli Assessori Leonardo Marras, Monia Monni e Alberto Lenzi, rispettivamente responsabili per l’agricoltura, la sanità e il sociale, il lavoro.

