Agricoltura Toscana, prorogata scadenza bando Formazione dei Consulenti

Disponibili 250mila euro per rafforzare le competenze nei servizi di consulenza agricola, ambientale e zootecnica. Contributi fino a 60mila euro per progetto

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione Toscana continua a investire sulla crescita delle competenze e sull’innovazione nei servizi di consulenza agricola e ambientale.

Con decreto dirigenziale è stata infatti prorogata dal 30 settembre 2025 al 31 ottobre 2025, ore 13:00, la scadenza per partecipare al bando annualità 2025 relativo all’intervento SRH02 ‘Formazione dei Consulenti’, parte integrante del Complemento di sviluppo rurale, CSR, del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027.

Si tratta di un’opportunità importante che mette a disposizione risorse dedicate alla formazione e all’aggiornamento professionale, con l’obiettivo di rafforzare il sistema delle conoscenze e delle competenze in Toscana e di migliorare le relazioni tra gli attori dell’AKIS, Agricultural Knowledge and Innovation System, inclusa la Pubblica amministrazione.

La Vicepresidente e Assessore all’agricoltura ha detto che investire nella formazione significa investire nel futuro dell’agricoltura e dei nostri territori e con questo bando si rafforzano le competenze dei professionisti e delle strutture che ogni giorno accompagnano le imprese agricole e zootecniche nelle sfide dell’innovazione, della sostenibilità e della competitività.

È un modo concreto per sostenere non solo gli operatori, ma l’intero sistema delle conoscenze e delle relazioni che fa crescere il nostro settore primario.

Risorse e contributi

Le risorse stanziate ammontano a 250.000 euro. Il sostegno è concesso nella misura del 100% della spesa ammissibile, con un contributo massimo di 60.000 euro per progetto. Non sono ammesse domande con un contributo inferiore a 20.000 euro.

Finalità del bando

L’intervento punta a migliorare i servizi di consulenza aziendale attraverso la crescita e la condivisione delle conoscenze professionali e a rafforzare le relazioni tra gli attori dell’AKIS, compresi quelli che operano nella Pubblica amministrazione.

Attività finanziabili

Sono finanziabili corsi di formazione in presenza, online – FAD sincrona – o in modalità mista. I percorsi possono includere visite aziendali, giornate dimostrative e sessioni pratiche. Le attività verteranno sui temi collegati agli obiettivi generali della PAC 2023/2027, con particolare attenzione ai risultati della ricerca e alle innovazioni.

Beneficiari e destinatari

I beneficiari sono esclusivamente le Agenzie Formative accreditate secondo la normativa regionale vigente (L.R. 32/2002 e s.m.i., DGR n. 329/2023 e DGR n. 330/2023). Possono presentare domanda singolarmente o in forma associata, nell’ambito di un Accordo di Partenariato, RTI.

Destinatari delle attività formative sono:

• personale tecnico degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione Toscana e iscritti al Registro Unico nazionale;

• liberi professionisti iscritti agli ordini professionali di riferimento: agronomi, agrotecnici, veterinari;

• dipendenti di imprese o titolari di ditte individuali con specifici codici ATECO nel settore della consulenza agraria, della sicurezza e ambientale;

• personale dipendente della Pubblica Amministrazione attivo nei servizi agricoli, fitosanitari, ambientali e di ricerca, inclusi funzionari, tecnici e ricercatori del CREA, ispettori ARPA, personale universitario e degli enti pubblici per la formazione agricola.