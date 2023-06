Agricoltura Toscana: economie di spesa, aumentano beneficiari bandi

Scorrimenti delle graduatorie per quattro misure

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un ulteriore rafforzamento di risorse per il sostegno ai bandi del Programma di sviluppo rurale.

Grazie ad un’azione della Giunta, su iniziativa della Vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, è stato possibile suddividere le economie maturate nella spesa per l’attuazione del PSR 2014-2022.

Su quattro misure destinate alla creazione di investimenti nelle aziende agricole e nelle aree rurali, sono stati effettuati scorrimenti delle graduatorie, in un caso fino ad esaurimento, di bandi aperti nei mesi scorsi aumentando la platea delle imprese beneficiarie dei contributi comunitari.

Nel dettaglio:

– per il bando 4.1.4 per investimenti per la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui, del 1 dicembre 2022 alle già finanziate 49 domande, per un totale di 3 milioni e 800mila euro, se ne finanziano altre 38 grazie a un incremento di dotazione di 2 milioni e 800mila euro. E questo è il caso in cui è stato possibile esaurire la graduatoria;

– per il bando 4.1.1. per investimenti per l’agricoltura di precisione e digitale dell’8 novembre 2022, alle già finanziate 459 domande, per un totale di 40 milioni e 674mila euro, se ne finanziano altre 78 grazie a un incremento di dotazione di 5 milioni euro;

– per il bando 8.3 per il Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi estremi, del 30 maggio 2022 alle già finanziate 81 domande, per un totale di 11 milioni 540mila euro, se ne finanziano altre 41 grazie a un incremento di dotazione di 5 milioni euro;

– per il bando 4.1.1. per investimenti per l’agricoltura di precisione e digitale del 28 aprile 2023 alle già finanziate 59 domande, per un totale di 8 milioni 190 euro, se ne finanziano altre 18 grazie a un incremento di dotazione di 2 milioni e 500mila euro.