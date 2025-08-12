Home Toscana Regione Toscana Agricoltura sociale, marchio a tutela iscritti Albo Regione Toscana

Agricoltura sociale, marchio a tutela iscritti Albo Regione Toscana

Di
Redazione
-
agricoltura

Il segno distintivo recherà la dicitura ‘Fattoria sociale – Regione Toscana’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Gli operatori di agricoltura sociale, iscritti all’Albo regionale, si avvarranno di un segno distintivo che recherà la dicitura ‘Fattoria sociale – Regione Toscana’.

Lo dispone una delibera regionale presentata dalla Vicepresidente e Assessore all’agricoltura Stefania Saccardi che attua una disposizione della legge regionale 20/2023 in materia di agricoltura sociale.

Il marchio, predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, verrà riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico delle fattorie sociali.

Il Presidente Eugenio Giani e l’Assessore Saccardi sottolineano:

L’iniziativa mira a tutelare e valorizzare le realtà che uniscono l’attività agricola a finalità sociali, come l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, progetti terapeutici, educativi o di inclusione.

Il marchio consentirà ai consumatori di identificare facilmente i prodotti e i servizi offerti da queste imprese, garantendo trasparenza e qualità.

La Toscana è da tempo impegnata a sostenere l’agricoltura sociale, riconoscendone il duplice valore: economico, legato alla filiera agroalimentare, e sociale, per il suo impatto positivo sulle comunità.

L’adozione del segno distintivo rappresenta un ulteriore passo avanti per rafforzare questa sinergia e dare maggiore visibilità agli operatori del settore.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE