Agricoltura sociale: la Giunta Toscana approva il regolamento

Con una delibera presentata dalla Vicepresidente e Assessore all’agricoltura, Stefania Saccardi, la Giunta regionale ha approvato una delibera con cui approva il regolamento di attuazione della legge regionale 20/2023, che detta disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana.

Stefania Saccardi afferma:

È un settore a cui guardiamo con molta attenzione perché riguarda in particolare, ma non soltanto, lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, il cui impiego in agricoltura intendiamo favorire il più possibile.

Insieme a loro l’agricoltura sociale si occupa anche di rifugiati e migranti, di soggetti affidati in prova ai servizi sociali, di soggetti condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, compresi i giovani né occupati, né inseriti in un percorso di istruzione o formazione, i cosiddetti NEET.

Con il regolamento definiamo anche quali requisiti e le modalità occorrono per lo svolgimento delle attività, quali sono le competenze formative e professionali necessarie per l’iscrizione nell’elenco degli operatori di agricoltura sociale, lo schema tipo di relazione da inserire nella Dichiarazione Unica Aziendale, i documenti a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, i limiti per l’idoneità della cucina, le modalità per l’esercizio anche contestuale delle attività di agricoltura sociale con le altre attività agricole, nonché l’utilizzo del contrassegno da parte degli operatori.