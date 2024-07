Agricoltura sociale campana: esame proposte in VIII e VI Commissione

Seduta congiunta il 2 luglio 2024

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La VIII e la VI Commissione consiliare permanente, presiedute, rispettivamente, dai Consiglieri Maurizio Petracca, PD, e Bruna Fiola, PD, si riuniranno in seduta congiunta il 2 luglio 2024 alle ore 11:30 per l’esame congiunto delle proposte di legge, rispettivamente, ad iniziativa dei gruppi della Lega e del Movimento 5 Stelle, e del disegno di legge, ad iniziativa della Giunta regionale, in materia di agricoltura sociale.

Specificamente:

– la proposta di legge a firma del capogruppo della Lega Severino Nappi e dei già Consiglieri regionali, oggi Parlamentari, Gianpiero Zinzi e Attilio Pierro, prevede interventi per la crescita dei bambini in ambito rurale;

– la proposta di legge a firma dei Consiglieri del M5S Michele Cammarano, Gennaro Saiello, Vincenzo Ciampi, prevede la disciplina delle attività di agri nido e agri asilo;

– il disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale, disposizioni in materia di agricoltura sociale.