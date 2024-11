Agricoltura Lazio, ritiro in autotutela di 3 bandi previsti dal CSR

Provvedimento necessario per perfezionare le procedure di verificabilità e controllabilità sulla piattaforma informatica gestionale

La Direzione regionale Agricoltura, su indicazione dell’assessore Giancarlo Righini, attraverso una determinazione dirigenziale, ha previsto il ritiro in autotutela dei bandi pubblici relativi agli interventi, previsti dal Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027, su “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” (SRD01), “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” (SRD13 – Az.1) e “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” (SRD13 – Az.2).

Il provvedimento si è reso necessario per consentire il perfezionamento delle procedure di verificabilità e controllabilità sulla piattaforma informatica gestionale.