Agricoltori toscani, entro il 30/11/2025 nuova tornata di pagamenti

Annunciata la nuova fase di erogazioni, tra i 150 e i 200 milioni, attraverso ARTEA

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È in arrivo una nuova e significativa tornata di pagamenti destinati agli agricoltori toscani.

Entro il 30 novembre 2025, grazie all’operatività di ARTEA, Agenzia regionale per le erogazioni all’agricoltura, saranno erogati tra i 150 e i 200 milioni di euro a sostegno delle imprese del comparto agricolo regionale.

Dal 1° gennaio 2025 ad oggi, ARTEA ha già liquidato oltre 300 milioni di euro a favore del settore.

Con l’avvio degli anticipi della Domanda unica, delle misure del FEASR, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in particolare la Misura 13, indennità per le aree svantaggiate, e la SRA29, agricoltura biologica, e con gli anticipi e i saldi degli investimenti FEASR, la Regione prevede di completare entro novembre un ulteriore pacchetto di pagamenti per circa 150-200 milioni di euro.

Già dalla prossima settimana saranno autorizzati i primi 70 milioni, destinati a oltre 30mila beneficiari in tutta la Toscana.

La Vicepresidente e Assessore all’agricoltura Stefania Saccardi dichiara:

Si tratta di un’iniezione di liquidità fondamentale per il nostro mondo agricolo in un momento in cui le aziende hanno bisogno di certezze, di sostegno concreto e di risposte rapide. La Toscana si conferma tra le regioni più efficienti nella capacità di spesa dei fondi europei, grazie a un lavoro di squadra tra assessorato, ARTEA e il sistema agricolo regionale. Il nostro obiettivo è garantire che ogni risorsa disponibile arrivi nei tempi previsti a chi produce valore e presidia il territorio.

Dopo la scadenza di novembre, l’Assessorato e ARTEA si concentreranno sull’ultima fase dell’anno, con il rush finale della chiusura della Programmazione 2014/2022, prevista per il 31 dicembre 2025, così da garantire il pieno utilizzo delle risorse FEASR e completare tutti gli impegni finanziari a favore del sistema agricolo toscano.