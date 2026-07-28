Agosto nei Musei e Parchi archeologici di Capri

Mostre, concerti, incontri ed eventi nell’anniversario dei 200 anni dalla riscoperta della Grotta Azzurra

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel mese di agosto prosegue il ricco calendario di iniziative culturali promosso dai Musei e Parchi archeologici di Capri, con un programma che intreccia musica, cinema, teatro, fotografia e incontri di approfondimento nell’anno dedicato al bicentenario della riscoperta della Grotta Azzurra (1826 – 2026).

Dal 1° al 9 agosto, il Chiostro Grande della Certosa di San Giacomo ospiterà Cinema in Certosa, la rassegna cinematografica en plein air organizzata nella suggestiva cornice del complesso monumentale.

Un susseguirsi di serate dedicate al grande cinema, con titoli italiani e internazionali, incontri con ospiti e appuntamenti pensati anche per il pubblico più giovane, in collaborazione con il Giffoni Film Festival.

L’11 agosto torna il Festival ‘Il Mito e altre Meraviglie’, a cura di Massimiliano Finazzer Flory, con il quarto appuntamento dal titolo ‘Il mito della Grotta. Da Platone a oggi per una ricerca della verità…’.

L’incontro vedrà la partecipazione del Direttore dei Musei di Capri, Luca Di Franco, e di Renato Esposito, storico dell’isola e scrittore.

Il programma prosegue il 13 agosto con il concerto di Al Di Meola e il 14 agosto con lo spettacolo teatrale di Sebastiano Somma, entrambi ospitati nel suggestivo scenario del Chiostro Piccolo della Certosa di San Giacomo.

Dal 23 al 29 agosto, il Chiostro Grande sarà sede degli appuntamenti di SKY Calciomercato.

Prosegue, inoltre, il ciclo di conferenze nell’ambito della mostra ‘Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826 – 2026)‘: il 25 agosto il prof. Gianluca Riccio terrà la conferenza ‘La rappresentazione della Grotta Azzurra tra futurismo e fotografia nel Novecento’.

Il 26 e 27 agosto appuntamento con Jazz Inn Capri, il festival dedicato alla musica jazz ospitato per due serate nel Chiostro Piccolo della Certosa.

Il 29 agosto alle ore 19:00 sarà inaugurata, presso il Chiostro Piccolo della Certosa di San Giacomo, la XVIII edizione del Festival di Fotografia a Capri, a cura di Denis Curti, visitabile dal 30 agosto all’11 ottobre 2026.

Il calendario di fine agosto prosegue con il Premio Faraglioni, assegnato quest’anno a Toni Servillo il 30 agosto.

A concludere il mese sarà il terzo appuntamento del ciclo di conferenze nell’ambito della mostra ‘Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826 – 2026)’: il 31 agosto la prof.ssa Renata Picone terrà l’incontro dal titolo ‘Arte del Costruire e Paesaggio culturale nella costruzione del Mito di Capri’.

Durante tutto il mese di agosto sarà inoltre possibile visitare le mostre in corso, incluse nel biglietto di ingresso d’ingresso alla Certosa: ‘Il mito di Capri. A duecento anni dalla scoperta della Grotta Azzurra (1826 – 2026)’, a cura di Massimo Osanna e Luca Di Franco; ‘Tu sei un’isola’, mostra dei dipinti su vetro di Roberto di Alicudi, allestita nella Cappella di San Bruno; ‘Mito Moda. Imprenditoria e stile vacanza a Capri’, che celebra i 120 anni della casa di moda La Parisienne attraverso abiti e fotografie d’archivio; la mostra fotografica di Luigi Spina, curata insieme al Direttore Luca Di Franco, dal titolo ‘Il Ninfeo romano della Grotta Azzurra’ dedicata ad uno dei contesti archeologici più significativi dell’isola.

Per tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti e sulle attività, consulta i canali ufficiali dei Musei di Capri e scarica l’app Musei italiani.

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