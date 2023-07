Agorà San Sebastiano al Vesuvio: programma di agosto e settembre

Film, concerti, spettacoli e una grande sorpresa finale nell’arena del Parco Pubblico

Riceviamo e pubblichiamo.

La seconda edizione di Agorà San Sebastiano al Vesuvio, dopo il successo di pubblico che ha caratterizzato i mesi di giugno e luglio con circa 9mila spettatori che hanno affollato il Parco Urbano di via Panoramica, prosegue la sua programmazione sino al 3 settembre 2023.

La manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

I numeri di giugno e luglio 2023 della programmazione parlano chiaro: 22 serate di cinema hanno totalizzato 5mila spettatori, 6 spettacoli hanno totalizzato ben 2800 spettatori, 4 concerti hanno totalizzato 1200 spettatori.

I sold out sono stati ben 10 mentre i film più acclamati sono stati ‘Rapito’ di Marco Bellocchio e ‘Tramite amicizia’ di Alessandro Siani. Nell’ampia area verde, oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati, solo per i concerti jazz ci sarà la possibilità di acquistare anche posti non numerati, e un palco più ampio e rinnovato, ogni giorno sarà possibile seguire un evento: dai film più visti della stagione alla comicità degli artisti più applauditi sino alla musica più coinvolgente.

Il programma di agosto e settembre

Il mese di agosto si apre con lo spettacolo ‘Lezioni di Napoletanità’ protagonista il trio Lino D’Angiò, Amedeo Colella e Alan de Luca. Si prosegue il 2 agosto con il film ‘L’ultima notte di amore’ Di De Stefano mentre il 3 agosto spazio alla musica jazz con Roberto Gatto 4tet.

Da 4 al 12 agosto, il grande cinema italiano con ‘Siccità’ di Paolo Virzì, 4 agosto, ‘Mixed by Erry’ regia S. Sibilia, 6 agosto, ‘Educazione fisica’ di S. Cipani,8 agosto, ‘Il signore delle formiche’ regia G. Amelio, 9 agosto, ‘C’è di nuovo la valigia sul letto’ regia di E. Tartaglia, 10 agosto, sarà presente il cast e il regista, ‘La stranezza’ regia di R. Andò, 11 agosto, ‘Stranizza d’amuri’ regia G. Fiorello, 12 agosto.

Dopo una breve pausa, si riprende il 22 agosto con la proiezione di ‘Vicino di casa’ regia P. Costella. A seguire, il 23 agosto in anteprima il film ‘Rossosperanza’ di Annarita Zambrano. Il 24 agosto c’è ‘L’immensità’ regia Eduardo Crialese mentre il 25 agosto salirà sul palco Lalla Esposito.

Il 26 agosto tocca al film di Nanni Moretti ‘Il sol dell’avvenire’ mentre il 27 si svolgerà la serata finale dell’Aria Film Festival, la rassegna di cortometraggi ecosostenibile diretta artisticamente da Alex Marano, quest’anno inglobato all’interno del programma di Agorà.

Ancora un film per la serata del 29 agosto con ‘Io sono l’abisso’ regia D. Carrisi prima dello spettacolo, il 30 agosto, di Gianfranco Gallo. Agosto si chiude con la proiezione di ‘Bones and all’ regia Luca Guadagnino.

Il mese di settembre si apre con una pellicola che ha avuto successo in arena, ‘Rapito’ di Marco Bellocchio, mentre il 2 settembre tocca a ‘Il primo giorno della mia vita’ di Paolo Genovese, prima del grande evento finale a sorpresa previsto per il 3 settembre.

Dichiarazioni:

Giuseppe Panico, Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio:

Oltre alla consolidata programmazione di Agorà, quest’anno siamo ben lieti di ospitare la seconda edizione di Aria Film Festival, la rassegna di cortometraggi ecosostenibili diretta da Alex Marano che vedrà per la fase finale 10 titoli che saranno proiettati e votati dalla platea di Agorà e da una giuria tecnica. Le premiazioni si terranno il 27 agosto. Ospite Vincenzo Comunale.

Giuseppe Minopoli, Red Carpet:

La programmazione di agosto prevede titoli di prestigio come avvenuto a giugno e luglio. Tra l’altro, da segnalare in particolare il 10 agosto il film ‘C’è di nuovo la valigia sul letto’ regia di Eduardo Tartaglia con la presenza del cast ed il 23 agosto anteprima del film ‘RossoSperanza’ con la presenza della regista AnnaRita Zambrano e del produttore Luciano Stella di MAD Entertainment.

Luigi Molfetta, Sirioevents:

Siamo al giro di boa di questa prima edizione di Teatrando all’insegna del sorriso e della buona musica, abbiamo registrato in quasi tutte le serate sold out circa 3mila presenze in 6 serate, continueremo su questo filone già da subito con il trio Lino D’Angiò, Alan De luca e il prof. Colella con ‘Lezioni di Napoletanità’, il 1° agosto, concludendo la rassegna con Gianfranco Gallo il 30 agosto. Ma le sorprese non finiranno qui, stiamo allestendo una gran bella serata per il 3 settembre ultimo giorno della rassegna Agorà. I numeri per adesso stanno premiando le nostre scelte, ringraziamo il pubblico che numeroso ci segue e così come gli organi di stampa e i social e che siamo sicuri continuerà a premiarci.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21:15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro per film UE e 4 euro per film extra UE, acquistabile alla biglietteria sul posto o attraverso la piattaforma 18Mounths. Over 70 biglietto 3 euro. Disabili 3 euro e accompagnatore gratis

Biglietti concerti jazz acquistabili su TicketOne e Go2

Biglietti spettacoli acquistabili su Go2

Info: agorasansebastiano@gmail.com

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano