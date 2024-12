Agnello al forno con lampascioni

Ingredienti

1 chilo di agnello

400 grammi di lampascioni

400 di patate

100 grammi di pane raffermo

50 grammi di pecorino grattugiato

Un bicchiere di vino bianco

1 spicchio d’aglio

Olio Evo q.b.

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Si tratta di un piatto tipico della cucina contadina pugliese, che si prepara molto spesso a Natale o il 26 dicembre, dipende dalle zone; molto semplice da realizzare.

La prima cosa da fare è quella di pulire i lampascioni, che sono una specie di cipollotto con un deciso gusto amarognolo. Togliamo la punta e le radici e poi, con un coltello, pratichiamo un taglio a croce alla base.

Mettiamo in acqua per un’ora circa, per lasciar scaricare un po’ di amaro. Di solito è meglio cambiare l’acqua dopo una mezz’ora, dopodiché li trasferiamo in una pentola dove avremo portato ad ebollizione abbondante acqua salata e li facciamo ammorbidire per una trentina di minuti, per poi scolarli.

Nel frattempo, puliamo l’agnello e lo tagliamo a bocconcini per poi farlo rosolare dieci minuti circa a fiamma bassa in una padella dove avremo fatto scaldare dell’olio e imbiondito l’aglio.

Regoliamo di sale e di pepe e poi facciamo sfumare con il vino bianco.

Peliamo le patate, le tagliamo a pezzi molto grossolani, le uniamo all’agnello, allunghiamo un bicchiere d’acqua e trasferiamo in forno a 180 gradi per 45 minuti circa.

Se vediamo che si asciuga troppo possiamo aggiungere un altro poco di acqua.

Grattugiamo il pane raffermo e lo uniamo in una ciotola con il pecorino, il prezzemolo tritato e una abbondante spolverata di pepe macinato al momento, per poi amalgamare il tutto.

Tiriamo fuori l’agnello, aggiungiamo i lampascioni, mescolando, per distribuirli in modo omogeneo. Copriamo tutto con la mescola di pane e pecorino per rimettere in forno a 200 gradi.

Facciamo completare la cottura per 25 minuti circa.

Tiriamo di nuovo fuori. Con delicatezza prendiamo qualche cucchiaio del liquido di cottura che si sarà formata sul fondo per bagnare ed insaporire la crosticina in superfice. Lasciamo riposare un’altra decina di minuti nel forno prima di servire caldo.

Come al solito, ci sono tutta una serie di varianti.

In alcune zone si cucina senza patate, in altre al posto delle patate vengono usati i carciofi.

Così come non è raro che alle patate sia aggiunto del pomodoro, di solito pelati spezzettati o della passata.

Se preferiamo, al posto del pepe possiamo usare del peperoncino, intero o in polvere, in base al gusto.

Inoltre, durante la rosolatura dell’agnello possono essere aggiunte delle erbe aromatiche: rosmarino, salvia, timo.

Oppure, per rosolare l’agnello e dare un gusto più deciso, possiamo adoperare il vino rosso invece che quello bianco.

Accompagniamo con un Primitivo rosso di Manduria.

Buon appetito!