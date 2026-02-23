Aggressione VVF a Castellammare di Stabia (NA)

La solidarietà della Città Metropolitana di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.
Esprimo la più profonda solidarietà, a nome mio e dell’intera Città Metropolitana di Napoli, ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Castellammare di Stabia, vittime la notte scorsa di una violenza inaudita e ingiustificabile mentre svolgevano il proprio dovere per lo spegnimento di un incendio a Santa Maria la Carità.
Così il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.
Manfredi ha proseguito:
L’aggressione subita dal personale intervenuto è un atto vile che colpisce non solo dei lavoratori esemplari, ma un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per tutto il territorio.
Confidiamo ora che la Magistratura individui immediatamente i responsabili e applichi le conseguenti misure.
Agli agenti medicati in pronto soccorso gli auguri di una pronta guarigione, e il più sentito ringraziamento per il coraggio, l’umanità e la dedizione che da sempre il Corpo dei Vigili del Fuoco manifesta, non solo a Napoli ma in tutto il Paese.