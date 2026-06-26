Aggressione ad Antonio Visconti, solidarietà di Bonavitacola

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Ieri sera ho espresso la mia solidarietà e sincera vicinanza ad Antonio Visconti, cui mi legano sentimenti di stima ed amicizia, per l’atto di violenza di cui è stato vittima.

Un’aggressione a freddo è sempre un atto vile e inaccettabile. Lo è ancor di più nei confronti di una persona stimata, che svolge il proprio incarico di Presidente del Consorzio ASI con dedizione, riconosciuta professionalità e rigore etico.

Occorre che il responsabile di questo atto vergognoso sia chiamato presto a rispondere della sua condotta nelle sedi competenti per ricevere le giuste sanzioni.

A Visconti i migliori auguri di buon proseguimento nell’appassionato e positivo lavoro che svolge al vertice di un Ente molto importante per il nostro territorio.